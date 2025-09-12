  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Članice ZN podprle palestinsko državo brez Hamasa

    Naslednji mejnik bo posebna konferenca, na kateri je pričakovati, da bo Palestino priznalo več zahodnih držav.
    Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansur med današnjim zasedanjem generalne skupščne FOTO: Angela Weiss/Afp
    Galerija
    Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansur med današnjim zasedanjem generalne skupščne FOTO: Angela Weiss/Afp
    Jure Kosec
    12. 9. 2025 | 19:15
    12. 9. 2025 | 19:15
    4:04
    A+A-

    Dan zatem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zagotovil privržencem, da Palestinci ne bodo dobili svoje države, so članice Združenih narodov z glasovanjem v generalni skupščini izrazile podporo deklaraciji, katere namen je vzpostaviti temelje miru na Bližnjem vzhodu in razmere za uresničitev rešitve z dvema državama.

    Generalna skupščina ZN je po pričakovanjih z veliko večino podprla mednarodna prizadevanja za oživitev bližnjevzhodnega mirovnega procesa, ki sta jih v zadnjih mesecih usmerjali Francija in Savdska Arabija. Predmet glasovanja je bila vsebina tako imenovane newyorške deklaracije, ki pri upravljanju nove palestinske države vnaprej izključuje kakršnokoli vlogo palestinskega skrajnega gibanja Hamas.

    image_alt
    Netanjahu vztraja pri zavzetju celotne Gaze

    Podpora deklaraciji ni bila negotova, saj je Palestino priznalo že tri četrtine članic Združenih narodov. Dokument, za katerega je glasovalo 142 od 193 članic generalne skupščine (deset jih je glasovalo proti, dvanajst se jih je vzdržalo), je bil predstavljen konec julija, in sicer v okviru posebne konference, na kateri je sodelovala tudi Slovenija; pozneje so ga podprle tudi države članice Arabske lige. S tem so prvič obsodile Hamasov sedmooktobrski napad na Izrael leta 2023, ki je bil povod za vojno v Gazi.

    Na obzorju še en mejnik

    Glasovanje v generalni skupščini je bil naslednji logični korak v procesu, ki bo dosegel še en pomemben mejnik v drugi polovici tega meseca, in sicer na posebni konferenci, na kateri se pričakuje, da bo Palestino priznalo več zahodnih držav, na čelu s Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado, Avstralijo in Belgijo. Čeprav bo njihovo dejanje imelo predvsem simbolni učinek, bo naletelo na oster odziv Izraela, najverjetneje tudi ZDA.

    Predmet glasovanja v generalni skupščini je bila vsebina tako imenovane newyorške deklaracije, ki pri upravljanju nove palestinske države vnaprej izključuje kakršnokoli vlogo palestinskega skrajnega gibanja Hamas. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Predmet glasovanja v generalni skupščini je bila vsebina tako imenovane newyorške deklaracije, ki pri upravljanju nove palestinske države vnaprej izključuje kakršnokoli vlogo palestinskega skrajnega gibanja Hamas. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Kljub izraženemu nezadovoljstvu Donalda Trumpa z atentatom na višje člane Hamasa, ki ga je Izrael na ogorčenje katarskih oblasti ta teden izvedel v Dohi, ZDA po vsem sodeč še naprej trdno stojijo ob strani najtesnejši zaveznici v regiji.

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio bo konec tedna obiskal Jeruzalem in s tem potrdil tesne odnose med državama. Kot so pojasnili na State Departmentu, bo Rubio z gostitelji spregovoril o skupnih »prizadevanjih za boj proti dejanjem, uperjenim proti Izraelu«. Med ta ZDA uvrščajo tudi enostranska priznanja palestinske državnosti, ki po njihovem »nagrajujejo Hamasov terorizem«.

    Palestinci se po napovedi izraelskega zavzetja mesta Gaze množično umikajo iz največjega urbanega območja v uničeni enklavi. FOTO: Eyad Baba/Afp
    Palestinci se po napovedi izraelskega zavzetja mesta Gaze množično umikajo iz največjega urbanega območja v uničeni enklavi. FOTO: Eyad Baba/Afp

    Avtorji newyorške deklaracije oziroma zagovorniki rešitve z dvema državama so vsaj delno predvideli odziv Izraela in ZDA ter se pred kritikami poskušali zavarovati z zahtevo, da mora Hamas pred vzpostavitvijo palestinske države »končati vladavino v Gazi in predati orožje palestinski upravi«.

    Nova širitev nezakonitih naselbin

    Obisk ameriškega državnega sekretarja bo podrobno spremljan tako zaradi stopnjevanja izraelske kopenske ofenzive v Gazi, katere namen je prevzeti nadzor nad največjim urbanim območjem v uničeni palestinski enklavi, kot zaradi napovedane nadaljnje širitve nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

    Rubio bo imel priložnost izzvati izraelskega premiera Netanjahuja zaradi odločitve o gradnji 20.000 novih stanovanjskih enot na ozemlju med Jeruzalemom in Ramalo, ki po mnenju strokovnjakov in opazovalcev grozi, da bo Zahodni breg razklala na dva dela in s tem v prihodnosti onemogočila vzpostavitev palestinske države.

    Izraelske oblasti ne skrivajo, da je to njihov cilj. »Palestinske države ne bo,« je v četrtek ob sklenitvi dogovora za širitev naselbin izjavil Netanjahu.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Strateški forum

    Golob: Marta Kos se bo morala boriti proti vetru nevednosti

    Visoke goste so že drugo leto zapored pričakali protestniki, ki so pozivali h koncu genocida v Gazi.
    Jure Kosec 1. 9. 2025 | 19:11
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    20. strateški forum

    Od Kallasove do Plenkovića: na Bled prihajajo novi in že znani obrazi

    Med gosti 20. strateškega foruma izstopajo predsedniki držav, vlad in predstavniki ključnih mednarodnih institucij.
    Jure Kosec, Novica Mihajlović 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Uvedba sankcij bi bila tudi usluga Izraelu

    Evropa ima še ogromno manevrskega prostora za stopnjevanje pritiska na izraelske oblasti, le izkoristiti ga mora.
    Jure Kosec 21. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Novica Mihajlović o vladni odločitvi

    Ko vrag odnese šalo, botri obmolknejo

    Slovenija je prepovedala vstop obsojenemu nekdanjemu predsedniku Republike Srbske zaradi svoje varnosti in ne zaradi skrbi za BiH.
    Novica Mihajlović 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAPalestinaIzraelBližnji vzhodZdruženi narodiHamaszahodni bregGeneralna skupščina OZNPriznanje Palestine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Sobotna priloga
    Stanje duha

    Aroganca, ošabnost, predrznost: meja med zmagovalci in povprečjem

    Brez drznosti ne gre. Zgolj predrznost brez odličnosti pa je neprijetna lastnost.
    Ali Žerdin 12. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Gorsko kolesarstvo

    Mlada Maruša Tereza Šerkezi svetovna prvakinja: Ne morem verjeti (VIDEO)

    Osemnajstletna Maruša Tereza Šerkezi je bila že pred mladinskim SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais in je vlogo upravičila.
    12. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Članice ZN podprle palestinsko državo brez Hamasa

    Naslednji mejnik bo posebna konferenca, na kateri je pričakovati, da bo Palestino priznalo več zahodnih držav.
    Jure Kosec 12. 9. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odgovor na krizo

    Bruselj kaže posluh za težave avtomobilske industrije

    Ključna gospodarska panoga od politike EU pričakuje prilagajanje realnosti in ublažitev ciljev za zmanjšanje izpustov.
    Peter Žerjavič 12. 9. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Članice ZN podprle palestinsko državo brez Hamasa

    Naslednji mejnik bo posebna konferenca, na kateri je pričakovati, da bo Palestino priznalo več zahodnih držav.
    Jure Kosec 12. 9. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odgovor na krizo

    Bruselj kaže posluh za težave avtomobilske industrije

    Ključna gospodarska panoga od politike EU pričakuje prilagajanje realnosti in ublažitev ciljev za zmanjšanje izpustov.
    Peter Žerjavič 12. 9. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo