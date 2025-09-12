Članice ZN podprle palestinsko državo brez Hamasa

Dan zatem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zagotovil privržencem, da Palestinci ne bodo dobili svoje države, so članice Združenih narodov z glasovanjem v generalni skupščini izrazile podporo deklaraciji, katere namen je vzpostaviti temelje miru na Bližnjem vzhodu in razmere za uresničitev rešitve z dvema državama.

Generalna skupščina ZN je po pričakovanjih z veliko večino podprla mednarodna prizadevanja za oživitev bližnjevzhodnega mirovnega procesa, ki sta jih v zadnjih mesecih usmerjali Francija in Savdska Arabija. Predmet glasovanja je bila vsebina tako imenovane newyorške deklaracije, ki pri upravljanju nove palestinske države vnaprej izključuje kakršnokoli vlogo palestinskega skrajnega gibanja Hamas.

Podpora deklaraciji ni bila negotova, saj je Palestino priznalo že tri četrtine članic Združenih narodov. Dokument, za katerega je glasovalo 142 od 193 članic generalne skupščine (deset jih je glasovalo proti, dvanajst se jih je vzdržalo), je bil predstavljen konec julija, in sicer v okviru posebne konference, na kateri je sodelovala tudi Slovenija; pozneje so ga podprle tudi države članice Arabske lige. S tem so prvič obsodile Hamasov sedmooktobrski napad na Izrael leta 2023, ki je bil povod za vojno v Gazi.

Na obzorju še en mejnik

Glasovanje v generalni skupščini je bil naslednji logični korak v procesu, ki bo dosegel še en pomemben mejnik v drugi polovici tega meseca, in sicer na posebni konferenci, na kateri se pričakuje, da bo Palestino priznalo več zahodnih držav, na čelu s Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado, Avstralijo in Belgijo. Čeprav bo njihovo dejanje imelo predvsem simbolni učinek, bo naletelo na oster odziv Izraela, najverjetneje tudi ZDA.

Kljub izraženemu nezadovoljstvu Donalda Trumpa z atentatom na višje člane Hamasa, ki ga je Izrael na ogorčenje katarskih oblasti ta teden izvedel v Dohi, ZDA po vsem sodeč še naprej trdno stojijo ob strani najtesnejši zaveznici v regiji.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio bo konec tedna obiskal Jeruzalem in s tem potrdil tesne odnose med državama. Kot so pojasnili na State Departmentu, bo Rubio z gostitelji spregovoril o skupnih »prizadevanjih za boj proti dejanjem, uperjenim proti Izraelu«. Med ta ZDA uvrščajo tudi enostranska priznanja palestinske državnosti, ki po njihovem »nagrajujejo Hamasov terorizem«.

Avtorji newyorške deklaracije oziroma zagovorniki rešitve z dvema državama so vsaj delno predvideli odziv Izraela in ZDA ter se pred kritikami poskušali zavarovati z zahtevo, da mora Hamas pred vzpostavitvijo palestinske države »končati vladavino v Gazi in predati orožje palestinski upravi«.

Nova širitev nezakonitih naselbin

Obisk ameriškega državnega sekretarja bo podrobno spremljan tako zaradi stopnjevanja izraelske kopenske ofenzive v Gazi, katere namen je prevzeti nadzor nad največjim urbanim območjem v uničeni palestinski enklavi, kot zaradi napovedane nadaljnje širitve nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

Rubio bo imel priložnost izzvati izraelskega premiera Netanjahuja zaradi odločitve o gradnji 20.000 novih stanovanjskih enot na ozemlju med Jeruzalemom in Ramalo, ki po mnenju strokovnjakov in opazovalcev grozi, da bo Zahodni breg razklala na dva dela in s tem v prihodnosti onemogočila vzpostavitev palestinske države.

Izraelske oblasti ne skrivajo, da je to njihov cilj. »Palestinske države ne bo,« je v četrtek ob sklenitvi dogovora za širitev naselbin izjavil Netanjahu.