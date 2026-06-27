Claude Mythos 5 spet na voljo, a le za izbrane organizacije

Ameriška vlada je delno omilila omejitve za podjetje Anthropic in mu dovolila, da Claude Mythos 5, svoj najzmogljivejši model umetne inteligence, znova ponudi več kot 100 izbranim ameriškim organizacijam, predvsem podjetjem in ustanovam, ki upravljajo kritično infrastrukturo.

Pred dvema tednoma je vlada zaradi skrbi za nacionalno varnost podjetju prepovedala dostop do modelov Mythos 5 in Fable 5 za vse uporabnike. Razlog je bila bojazen, da bi lahko napredni modeli prišli v roke Kitajski, Rusiji ali drugim državam in se zlorabili za kibernetske napade.

Podobne omejitve veljajo tudi za OpenAI, ki je na zahtevo ameriške vlade odložil javno izdajo modela GPT-5.6 in ga za zdaj omogočil le preverjenim partnerjem.

Nova odločitev pomeni, da bodo lahko model Mythos 5 uporabljale le vnaprej odobrene organizacije. Ameriško ministrstvo za trgovino je ob tem odpravilo zahtevo po izvoznem dovoljenju za njihove zaposlene, tudi če niso ameriški državljani.

Odločitev je sprožila kritike, ker ni jasno, po kakšnih merilih vlada izbira podjetja z dostopom do najnaprednejših modelov umetne inteligence. Tudi izvršni direktor OpenAI Sam Altman je opozoril, da podpira varnostno preverjanje modelov, ne pa tega, da vlada odloča, kdo jih sme uporabljati.

Anthropic medtem sporoča, da z ameriškimi oblastmi nadaljuje pogovore o širši dostopnosti modela Mythos 5 in ponovni javni izdaji modela Fable 5. Po ocenah strokovnjakov dolgotrajne omejitve pri izdajanju novih modelov povečujejo tveganje, da bi Kitajska zmanjšala zaostanek za ZDA na področju umetne inteligence.