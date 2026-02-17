Hillary Clinton vlado poziva: Objavite dokumente

Nekdanja ameriška državna sekretarka in prva dama ZDA Hillary Clinton je v intervjuju za BBC obtožila administracijo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da še vedno prikriva dokumente, povezane z obsojenim pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

»Objavite dokumente,« je vlado pozvala nekdanja demokratska predsedniška kandidatka, ki bo konec meseca v okviru preiskave afere Epstein pričala pred kongresnim odborom, prav tako tudi njen soprog, nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton.

»Prišla bova, vendar meniva, da bi bilo bolje, da to storiva javno,« je Hillary Clinton povedala za BBC. Clintonova sta namreč želela, da bi zaslišanje potekalo javno in ne za zaprtimi vrati. »Nimava kaj skrivati. Večkrat sva zahtevala popolno objavo teh dokumentov,« je še zatrdila.

»Nimava kaj skrivati. Večkrat sva zahtevala popolno objavo teh dokumentov,« je še zatrdila Clintonova. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Ameriško pravosodno ministrstvo je konec januarja objavilo več kot tri milijone strani dokumentov, videoposnetkov in fotografij, povezanih s preiskavo Epsteina. Demokrati medtem opozarjajo, da še vedno niso objavili vseh dokumentov, med drugim trdijo tudi, da ni bil objavljen del podatkov o Trumpu.

Izkoriščajo za preusmerjanje pozornosti?

Kot je menila, Trumpova vlada njo in njenega moža izkorišča za preusmerjanje pozornosti od trenutnega predsednika.

»Zaslišali bodo Clintonova, celo Hillary Clinton, ki tega moškega nikoli ni srečala,« je izjavila. Priznala pa je, da se je »nekajkrat« srečala z Ghislaine Maxwell, Epsteinovo sodelavko, ki zaradi sodelovanja pri zlorabah mladoletnic prestaja 20-letno zaporno kazen.

Epsteinove žrtve Clintonovih niso obsodile zlorab, oba sta tudi zanikala, da bi vedela za Epsteinova kazniva dejanja. Bill Clinton, ki je večkrat potoval z zasebnim letalom Jeffreyja Epsteina in se je z njim večkrat fotografiral, je leta 2019 izjavil, da z njim ni govoril že več kot desetletje.

»Nič nimam z Jeffreyjem Epsteinom,« je dejal novinarjem. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Trump: Glede povezav z Epsteinom nima. česa skrivati

Clintonova sta sprva pričanje pred kongresnim odborom zavrnila, a nato nanj pristala. Hillary Clinton bo pričala 26. februarja, Bill Clinton pa 27. februarja.

Trump je včeraj glede povezav s pokojnim obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom dejal, da »nima česa skrivati«, in da je bil v zadevi oproščen, poročajo ameriški mediji. »Nič nimam z Jeffreyjem Epsteinom,« je dejal novinarjem na predsedniškem letalu Air Force One, ko so ga vprašali o obtožbah nekdanje državne sekretarke Hillary Clinton, da njegova administracija prikriva dokumente.

Pri tem je znova napadel Hillary in Billa Clintona. Kot je dejal, sta bila Clintonova skupaj z »mnogimi drugimi demokrati« vpletena v pregled dokumentov, povezanih z Epsteinom, poroča španska tiskovna agencija EFE. »Upali so, da bodo nekaj našli, a so našli ravno nasprotno,« je dejal. »Oni so vpleteni, in to je njihov problem,« je ponovil Trump.