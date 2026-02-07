Clintonova bi pričala javno

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova žena Hillary sta pozvala, da naj bo njuno pričanje v kongresu o povezavah z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom javno. Tako bi republikancem preprečili politizacijo zadeve.

Clintonova sta bila pozvana, naj za zaprtimi vrati pričata pred nadzornim odborom predstavniškega doma, ki preiskuje povezave pokojnega finančnika z vplivnimi osebami. Demokrati so prepričani, da preiskavo republikanci uporabljajo kot orožje proti političnim nasprotnikom predsednika Donalda Trumpa - ta je bil sam dolgoletni Epsteinov sodelavec, vendar ni bil pozvan k pričanju.

Bill Clinton je v objavi na omrežju x zapisal: »Nehajmo se igrati in storimo to na pravi način: v javni obravnavi.« Hillary Clinton, nekdanja državna sekretarka, pa je dejala, da sta sicer republikanskemu nadzornemu odboru že povedala »vse, kar vemo.« Se pa tudi sama strinja, naj bo zaslišanje javno.

Ministrstvo za pravosodje je v minulih dneh objavilo najnovejšo zbirko Epsteinovih dokumentov, ki vsebujejo več kot 3 milijone dokumentov, fotografij in videoposnetkov, povezanih s preiskavo Epsteina, ki si je leta 2019 v priporu vzel življenje.

Bill Clinton je večkrat omenjen v dokumentih, vendar pa ni nikakršnih dokazov o kaznivih dejanjih. Nekdanji predsednik je priznal, da je letel z Epsteinovim letalom zaradi humanitarne dejavnosti, povezane s Clintonovo fundacijo, vendar pa, da nikoli ni obiskal Epsteinovega zasebnega otoka. Hillary Clinton, ki je leta 2016 kandidirala proti Trumpu za predsednico, je dejala, da ni imela pomembnih stikov z Epsteinom, nikoli ni letela z njegovim letalom in nikoli ni obiskala njegovega otoka.