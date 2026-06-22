Umrl je glasbeni producent in menedžer Clive Davis

V starosti 94 let je umrl znani glasbeni menedžer in producent Clive Davis, ki je v pol stoletja delovanja ustvaril velike zvezde, kot so Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston in mnoge druge. Smrt je danes na omrežju X naznanila njegova družina.

»Danes častimo ne le izjemno osebnost, katere vpliv je za vedno spremenil glasbo, temveč tudi človeka, ki je našo družino vodil z dostojanstvom, velikodušnostjo in prijaznostjo. Odkrival, mentoriral in podpiral je največje umetnike v zgodovini sodobne glasbe ter pustil neizbrisen pečat na kulturi, ki bo trajal še generacije,« je objavila pokojnikova družina.

Vzrok smrti 94-letnika niso navedli. Revija Rolling Stone je sicer poročala, da so Davisa konec maja napotili na zdravljenje v bolnišnico zaradi težav z dihanjem.

Kariero začel kot pravnik

Rodil se je leta 1932 v Brooklynu v New Yorku. Najprej se je odločil za študij politologije, nato pa študiral pravo na Harvardu. Po končanem študiji je dobil službo pri založbi Columbia Records. Tam se je hitro vzpenjal po lestvici in leta 1967 postal predsednik podjetja. V času, ko so številni starejši direktorji rock glasbo še vedno gledali z nezaupanjem, je Davis prepoznal njen potencial in začel podpisovati mlade izvajalce, ki so kasneje postali legende, piše Reuters.

Pevka Whitney Houston je pod njegovim mentorstvom postala ena najbolje prodajanih pevk vseh časov. Davis je Houstonovo prvič slišal peti kot najstnico. Takoj je bil prepričan, da je našel bodočo super zvezdnico, navaja Reuters.

Clive Davis s pevkama Dionne Warwick Whitney Houston. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Leta 1973 je doživel velik udarec, ko so ga odpustili iz Columbia Records zaradi sporov glede poslovanja in porabe sredstev. Ustanovil je založbo Arista Records in jo vodil od leta 1974 do leta 2000, nato pa je ustanovil še založbo J Records, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dobitnik številnih nagrad grammy je podpisal pogodbe z zvezdniki, kot so Janis Joplin, Billy Joel, Santana, The Notorious B.I.G., Aerosmith, Pink Floyd in Ace of Bass, ter jih tudi produciral.

Bil je tudi izvršni direktor skupine RCA Music Group, kasneje pa je postal glavni kreativni direktor podjetja Sony Music Entertainment, kjer je deloval vse do svoje smrti.