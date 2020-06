FOTO:Človek 20. proti človeku 21. stoletja

Normalno je, da je zgodovina podvržena nenehnim interpretacijam in reinterpretacijam in da se vsaka nova generacija kritično sprašuje o dogodkih ter osebnostih, ki so usmerjale tok preteklosti, tudi tistih, ki so z zlatimi črkami zapisane v zavest zahodne civilizacije.Winston Churchill nedvomno spada v to kategorijo izjemnežev. Mesto v njej si je kot britanski premier prislužil z vztrajanjem v boju proti nacistični Nemčiji v času, ko se je ta zdela nepremagljiva, in z opozarjanjem na nevarnosti komunizma po koncu druge svetovne vojne. Toda njegova zgodba se ni začela poleti 1940, ko se po padcu Francije ni hotel pogajati s ...