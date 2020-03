Človek, ki je pravočasno svaril pred pandemijo

Mikrobi so nevarnejši od raket, je opozarjal Bill Gates.

Soustanovitelj Microsofta z ženo Melindo zdaj ves čas posveča dobrodelnosti.

Ameriški prepiri zaradi zdravil proti koronavirusu.

Dr. Anthony Fauci z ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID je podvomil o učinkovitosti »božjega darila«. Foto: Reuters

Še nedolgo nazaj se je Trump sprenevedal o resnosti koronavirusa, zdaj ulice New Yorka samevajo. Foto: Reuters

New York – Pandemija koronavirusa je presenetila ves svet, ustanovitelj Microsoftapa je že pred leti opozarjal na takšno nevarnost. Nekdanji programer in vizionar, ki zdaj ves svoj čas posveča dobrodelnim dejavnostim, pa vendarle poziva tudi k treznosti.Če bo kaj ubilo deset milijonov ljudi v prihodnjih desetletjih, to ne bodo rakete, ampak mikrobi, je leta 2015 na eni svojih predstavitev na konferenci TED razlagal Gates. V zahodni Afriki je tedaj divjala ebola, ki se na srečo ni preselila v mesta. »Naslednjič ne bomo imeli takšne sreče,« je napovedoval inovativni programer, poslovnež in človekoljub, in res zdaj koronavirus divja po zemeljski obli, marsikje pa najhujše šele napovedujejo.Ebola je bila veliko bolj smrtonosna, saj je ubila skoraj polovico vseh okuženih, a je tudi zato ostala omejena. Ljudje so zelo hitro obležali, pri koronavirusu pa mnogi okužbo širijo, preden se je sploh zavejo. Gates je zahodne vlade že leta 2015 pozival, naj pandemije obravnavajo kot vojaške grožnje; tako kot se z vojaškimi vajami pripravljajo na obrambo, bi morale redno izvajati »virusne manevre«.Posnetek govora iz leta 2015 (v angleščini):Gates je ocenil, da bo morala zaustavitev vsega življenja trajati od šest do deset tednov, krajše obdobje bi bilo mogoče le z dobro organiziranim testiranjem, kakršno so izvedli na Kitajskem. Če bi vse potekalo, kot je treba, pa ga ne skrbi niti za gospodarstvo, ki bo po njegovem po krizi spet zaživelo. A so Američani proizvodnjo zdravil in medicinske opreme v minulih desetletjih izvozili na Kitajsko in jim še vedno kronično primanjkuje mask, testov in preostale opreme. Šele v prihodnjih dnevih in tednih se bo pokazalo, ali bodo kos nalogi.Bill Gates je pred kratkim odstopil iz vodstva Microsofta, da bi ves svoj čas posvetil dobrodelnim dejavnostim, ki sta jim z ženo Melindo namenila že desetine milijard dolarjev. Sto milijonov dolarjev je daroval tudi za boj proti koronavirusu in napoveduje še več donacij, poudarja pa tudi nujnost primernega obnašanja vseh. Finančni minister ZDAje v nedeljo omenjal celo od deset- do dvanajsttedensko ustavitev vseh dejavnosti, ki niso nujno potrebne. Administracija in kongresni voditelji so se ves konec tedna pogajali o gigantskem reševalnem paketu za običajne Američane in gospodarstvo.V ZDA sicer iščejo zdravila proti morilskemu virusu – in se prepirajo o njih. Republikanski predsednikverjame v kombinacijo zdravila proti malariji hydroxychloroquine in antibiotika azithromycin (imeni z ameriškega trga zdravil), ki naj bi pri devetdesetih odstotkih udeležencev francoske raziskave odstranila virus. O takšni učinkovitosti »božjega darila«, za katerega so dokazi še anekdotični, kot je dejal na tiskovni konferenci, pa je podvomil celo Trumpov največji zdravstveni strokovnjak dr. Anthony Fauci z ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID. Že zdaj pa je mogoče upoštevati opozorila Billa Gatesa, da vsak nosilec virusa okuži od dva do tri druge, in delovati proti temu. A je vizionar pozival tudi k ohranitvi treznih glav.