Človeštvo išče novi ogenj, ki bi nas odrešil dušenja v dimu

»Ogenj nas je naredil ljudi. Fosilna goriva so nas naredila moderne. Vendar potrebujemo zdaj nov ogenj, ki nas bo naredil varne, zaščitene, zdrave in odporne.«

S temi besedami je Amory Lovins, ameriški fizik, pisatelj in soustanovitelj Inštituta Rocky Mountain (RMI) v Koloradu, pred več kot desetletjem v enem od intervjujev razložil, zakaj je napisal knjigo Ponovno odkrivanje ognja: pogumne poslovne rešitve za novo energetsko ero. »Stari ogenj, ki prihaja iz fosilnih goriv, nam je dobro služil, ustvaril je naše bogastvo in obogatil življenje na milijarde ljudi. A je hkrati drago stal naše gospodarstvo, zdravje, naše okolje in varnost. Zdaj začenja to najedati napredek in varnost, ki ju je ustvaril stari ogenj, tako da je napočil čas za novega.«