CNN in MS NOW znova dobili vstop v Belo hišo

Ameriška medija CNN in MS NOW sta danes sporočila, da so njihovim novinarjem znova omogočili vstop v Belo hišo. Za zdaj še ni znano, ali se lahko v Beli hišo vrnejo tudi novinarji portala Politico, tretjega medija, katerim je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden prepovedal vstop, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je dostop novinarjem CNN, Politica in MS NOW do Bele hiše prepovedal z utemeljitvijo, da širijo lažne novice. Zvezni sodnik Timothy Kelly je nato davi odločil, da jim mora vlada nemudoma povrniti dostop. Njegova začasna odredba velja 14 dni, kar pomeni, da morajo omenjeni mediji v tem času imeti dostop do Bele hiše.

V začasni odredbi je Kelly navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez »ustavno ustreznega postopka« in da je ponovna izdaja novinarskih akreditacij novinarjem medijev v interesu javnosti.

Trojica medijev je danes sprva poročala, da njihovim novinarjem kljub odločitvi sodnika niso dovolili dostopa do Bele hiše, zato so Kellyja zaprosile, naj še danes skliče obravnavo prek videokonference ali telekonference. Pozneje sta CNN in MS NOW potrdila, da imajo njihovi novinarji prost vstop v Belo hišo.