Evropska komisija je v ponedeljek začela formalno protimonopolno preiskavo družbe Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), enega največjih evropskih polnilcev pijač pod blagovnimi znamkami Coca-Cole. Bruselj sumi, da je družba zlorabila prevladujoči položaj na trgu veleprodajne dobave gaziranih brezalkoholnih pijač in športnih napitkov ter trgovcem oteževala čezmejno nabavo izdelkov.

V središču preiskave je vprašanje, ali je CCEP z različnimi poslovnimi praksami omejevala trgovino med državami članicami in s tem ovirala delovanje enotnega evropskega trga. Komisijo zanimajo predvsem pogoji, ki jih je družba postavljala trgovcem pri nakupu in nadaljnji prodaji pijač.

»Ljudje po vsej Evropi vsak dan uživajo brezalkoholne pijače. Vendar jim ne bi smeli zaračunavati višjih cen zgolj zato, ker živijo v eni državi članici EU namesto v drugi,« je ob začetku preiskave poudarila Teresa Ribera, izvršna podpredsednica Evropske komisije za čisti, pravični in konkurenčni prehod, ki je pristojna tudi za politiko konkurence.

Komisija preiskuje, ali je Coca-Cola postavljala ovire med nacionalnimi trgi in trgovcem oteževala čezmejne nakupe ter pogajanja o ugodnejših nabavnih pogojih. »Takšne prakse bi lahko ogrozile enotni trg, omejile konkurenco in na koncu povzročile višje cene ter manjšo izbiro za potrošnike,« je opozorila Ribera.

Popusti pod pogojem

Preiskava zajema štiri vrste domnevnih spornih praks. Komisija bo najprej preverila, ali je CCEP veleprodajne popuste pogojevala s tem, da kupci pijač ne izvažajo v druge države članice. Takšna praksa bi lahko trgovcem preprečevala, da bi izdelke kupovali na trgih, kjer so cene ugodnejše, in jih prodajali drugje.

Preverili bodo ali je družba na različnih nacionalnih trgih ponujala gazirane brezalkoholne pijače v embalaži različnih prostornin, da bi otežila čezmejno trgovino. Med očitki so še domnevne spodbude trgovcem, naj omejijo uvoz gaziranih pijač v Španijo.

»Ljudje po vsej Evropi vsak dan uživajo brezalkoholne pijače. Vendar jim ne bi smeli zaračunavati višjih cen zgolj zato, ker živijo v eni državi članici EU namesto v drugi,« je ob začetku preiskave poudarila Teresa Ribera, izvršna podpredsednica Evropske komisije za čisti, pravični in konkurenčni prehod, ki je pristojna tudi za politiko konkurence. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Posebno pozornost bo komisija namenila tudi nabavnim pogajanjem z velikimi trgovci. Preiskuje namreč, ali je CCEP trgovskim verigam odrekala možnost, da bi se o nabavi pijač pogajale za več držav hkrati, in namesto tega vztrajala pri ločenih pogajanjih za vsak nacionalni trg.

Prav možnost skupnih pogajanj je za velike mednarodne trgovske verige pomembna, saj jim lahko zagotovi boljše nabavne pogoje in večjo pogajalsko moč. Če dobavitelj takšna pogajanja preprečuje, lahko s tem omejuje tudi možnosti trgovcev, da bi izkoristili razlike v cenah med državami.

Največji dobavitelj v osmih državah

Družba CCEP ima sedež v Združenem kraljestvu in je ena od dveh največjih evropskih polnilnic pijač pod blagovnimi znamkami družbe The Coca-Cola Company. Poleg teh prodaja tudi pijače drugih blagovnih znamk. Njeni trgi so Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska. V vseh osmih državah je največji dobavitelj gaziranih brezalkoholnih pijač.

Komisija se osredotoča na prodajo veleprodajnim kupcem, ki pijače prodajajo za uživanje zunaj prodajnih prostorov, predvsem supermarketom in drugim trgovcem na drobno. Preiskava ne zajema prodaje restavracijam, hotelom in kavarnam.

Če bo komisija očitke dokazala, bi lahko šlo za kršitev 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja na trgu. V tem primeru naj bi bila zloraba povezana predvsem z razmejevanjem enotnega trga po nacionalnih mejah, kar je v nasprotju z načelom prostega pretoka blaga.