Čoln je isti, smer veslanja še ne

Premnoge podobe Afrike, denimo iz Senegala, so ekološko alarmantne. Grmade smeti in plastike, napol odpisanih strojev in avtomobilov so stalnica, večinoma pripeljana iz Evrope. V ozkem evropocentrizmu se zdi, da smo okoljsko napredni in ozaveščeni le mi tukaj, in to predvsem zase, pa vendar prav te dni poteka tudi tamkaj, v Nairobiju, prvi okoljski vrh afriške celine.

Da organizirajo tridnevno srečanje v Keniji, ni naključje, saj imajo Kenijci močno zeleno agendo in po uradnih podatkih 90 odstotkov elektrike pridobijo iz obnov­ljivih virov. Da se vrha udeležujejo od dvajseterice afriških voditeljev, generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen do predstavnikov svetovnih finančnih institucij ter še odposlancev ZDA in Združenih arabskih emiratov, je ključno, kajti v boju proti podnebnim spremembam bi morale stopiti skupaj vse celine.