Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

Milano in Cortina d'Ampezzo bosta med 6. in 22. februarjem pod žarometi zaradi 25. zimskih olimpijskih iger, a s tistega območja prihajajo tudi novice, odmaknjene od olimpijskega sijaja.

Pred dobrima dvema tednoma je v Italiji in širše odmevala smrt varnostnika v Cortini d'Ampezzo. Umrl je, medtem ko je na mrazu, tudi pri - 16 stopinjah Celzija, varoval eno tamkajšnjih olimpijskih prizorišč.

Tokrat italijanski tisk poroča o enajstletnem otroku, ki je moral med vračanjem iz šole z avtobusa na mraz, ker je imel le običajno vozovnico, ne pa dražje, ki so jo uvedli ravno zaradi olimpijskih iger. Nova olimpijska cena velja tudi za domačine.

Otrok je pristal na snegu, po katerem je moral do doma sam pešačiti šest kilometrov. »Uro in pol je hodil sam po snegu, pri temperaturi pod ničlo, medtem ko je že padala tema. Šest kilometrov do doma, kamor je prišel v solzah in zmrznjen,« navaja, denimo, portal Il Sole 24 ore.

Dogodek preiskuje tožilstvo

Dogodek preiskuje tudi tožilstvo v Bellunu. Starši so navedli, da je otrok šolo zapustil okoli 16. ure. Sodeč po njihovi pripovedi naj bi mu voznik avtobusa ukazal, naj izstopi, ker ni imel ustrezne vozovnice. Fant je namreč imel s seboj zvezek vozovnic v vrednosti 2,50 evra, ki ga uporablja za vsakodnevne prevoze in obiskovanje pouka.

Ko je vstopil v avtobus, njegova vozovnica ni bila skladna z novo, ki je začela veljati pred nekaj dnevi na liniji 30 Calalzo–Cortina podjetja Dolomiti Bus. Zaradi olimpijskega obdobja je nadomestila prejšnjo, kilometrsko ceno in prešla na fiksno tarifo v višini 10 evrov, ne glede na razdaljo. Kupiti pa jo je mogoče le preko aplikacije ali s plačilno kartico.

Sodeč po dečkovi babici, ki je odvetnica, voznik tvega obtožbo zapustitve mladoletnega otroka, v avtobusnem podjetju so voznika začasno že umaknili z vožnje.