Predsednik evropskega sveta António Costa predlaga dodatno znižanje prihodnjega večletnega proračuna v primerjavi z osnovnim predlogom Evropske komisije. Prvič so predvideni tudi manjši rezi na področju kohezije. Ursula von der Leyen je lani predložila predlog sedemletnega proračuna za obdobje 2028–2034, ki bi znašal 1985 milijard evrov. Potem ko predlog ciprskega in irskega predsedstva sveta EU, ki ni bil sprejemljiv predvsem za bogate neto plačnice, ni dobil podpore, je reze predlagal še Costa. Po njegovem predlogu bi proračun znašal 1781 milijard evrov. V kmetijstvo ni posegal V občutljivo postavko za kmetijsko politiko (293,7 milijarde evrov) ni posegal. Na drugi strani je prvič predlagal reze na področju kohezije. Tako bi se skupni znesek v primerjavi s predlogom Cipra in Irske ...