Po prvih izračunih lahko Slovenija z novim pogajalskim predlogom za prihodnji večletni proračun EU pričakuje krčenje svoje nacionalne ovojnice. Predlog bo na mizi voditeljev EU, ki se bodo konec tedna zbrali v Bruslju. Zaradi zahtev bogatih neto plačnic z Nemčijo na čelu je v novem predlogu prvič predvidenih manj sredstev za kohezijo.

Slovenija je sicer v skupini 17 držav prijateljic kohezije, ki zavračajo vsakršne reze. Ohranitev nacionalne ovojnice vidi kot svojo rdečo črto v pogajanjih. Uradna Ljubljana z osnovnim predlogom evropske komisije iz julija lani ni bila zadovoljna, saj bi bila Slovenija med državami, ki bi na področju kohezije izgubile največ.