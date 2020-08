Covid-19 med nami – za vedno

Štiri mesece po tem, ko je prebolel ­covid-19, se je 33-letni Hongkonžan ­odločil, da bo preživel dopust v Španiji. Tam je bival približno deset dni, nato se je prek Londona 15. avgusta vrnil domov. Obvezno testiranje na letališču je pokazalo, da je znova okužen s koronavirusom.Za hongkonške znanstvenike je to bilo dragoceno odkritje. Izdelali so podrobno študijo stanja mladeniča, ki so ga zadržali v bolnišnici, čeprav ni imel simptomov bolezni. Ta teden so rezultate svojega dela poslali ugledni znanstveni reviji, v kateri bodo v kratkem objavljeni. Čeprav so se primeri ponovne okužbe skoraj hkrati pojavili tudi v Belgiji ...