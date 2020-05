Covid-19 veča politične napetosti

Dr. Anthony Fauci je zvezda predsednikovega kriznega štaba. Foto Handout Reuters

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi peredlaga novo pomoč Američanom. Foto Jonathan Ernst Reuters

New York – Karantena zaradi novega koronavirusa tudi v ameriškem senatu prinaša nenavadne podobe: ob predsedniku odbora za zdravje, ki je od doma vodil razpravo o vračanju v šole, se je včeraj pretegoval domači pes. Razprava pa je bila smrtno resna zaradi žrtev bolezni in ker ameriške stranke že iščejo ­krivca zanje.Predsednikje članom kriznega štaba prepovedal pričanje v demokratsko nadzorovanem predstavniškem domu, zato so napade na politiko Bele hiše v zvezi s smrtonosno pandemijo prevzeli demokratski senatorji, kot staiz zvezne države Washington iniz Vermonta. Spraševali so o pomanjkanju pripomočkov za testiranje in zamujenih priložnostih za boljšo zamejitev bolezni, predsednikovi zagovorniki pa so poudarili, da so doslej izvedli devet milijonov testov, kar je več kot katerakoli druga država na svetu in štirikrat več na prebivalca od Južne Koreje. Ameriški znanstveniki najhitreje v zgodovini razvijajo cepivo za covid-19.Dr. vodja ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni Niaid , ki ga mnogi vidijo kot glas razuma v kriznem štabu, je posvaril pred prehitrim vračanjem gospodarskega in drugega življenja ter jasno zavrnil spore s Trumpom. Na drugi strani republikanski senator, ki se zavzema za jesensko odprtje šol, ker bi takrat bilo več ljudi odpornih proti bolezni, ni dobil potrditve. S predstavniki drugih državnih služb za javno zdravje je Fauci opozoril na nenavadne simptome covida-19 med otroki in nekaterimi manjšinami.Še ostrejši prepiri o teh vprašanjih potekajo na tiskovnih konferencah v Beli hiši, kjer se je poročevalka CBS Newsv ponedeljek razburila ob Trumpovem priporočilu, naj o svetovni tekmi v testiranju ob dejstvu, da je v ZDA umrlo več kot 80.000 ljudi, raje vpraša Kitajsko. V tej državi rojena Američanka je zahtevala pojasnila, in ko sta ji novinarki televizijskih postaj CNN in PBS prepustili mikrofon, je Trump zapustil tiskovno konferenco. Republikanski prvak je nekaterim medijem na eni od prejšnjih konferenc očital napačne navedbe o nevarnosti covida-19 na začetku epidemije.Trump se boji Nancy PelosiTrump velikokrat ponavlja demokratske obsodbe o zaprtju letalskega prometa s Kitajsko konec januarja, v rokavu ima celo nekaj preveč optimističnih ocen dr. Faucija iz tistega časa. Nasprotniki mu vračajo s trditvami, da je ameriški spopad z virusom kaotičen in nezadosten. »Zadovoljna bi bila, če bi lahko povedala Američanom, da imamo krizo pod nadzorom, a ne morem,« je od doma ocenila senatorka iz MassachusettsaNiti najhujša zdravstvena kriza v zadnjih stotih letih ne more premostiti njihovih strankarskih prepadov. Nasprotno, politični sovražniki jo vključujejo v prejšnje spore. Trump je zaradi preiskave njegove vpletenosti v rusko spodkopavanje volitgev leta 2016 demokratskemu predhodniku pripisal Obamagate v slogu afere Watergatese, nasprotno, boji za temelje pravne ureditve ZDA. Republikanska Bela hiša pa vendarle zaostruje varnostne ukrepe – že zato, ker bi ob morebitnem obolenju predsednika in podpredsednika oblast v državi prevzela demokratska predsednica predstavniškega domaKalifornijska demokratka je še v vlogi kongresne prvakinje predlagala nov paket pomoči za blažitev posledic zdravstvene krize, ki je s tremi bilijoni dolarjev še zajetnejši od prejšnjega. Če bodo republikanci za, bodo ameriška gospodinjstva prejela še do 6000 dolarjev enkratnih izplačil in druge ugodnosti, poleg nagrad za delavce v zdravstvu in druge najbolj izpostavljene bi zapolnili tudi proračunske luknje v zveznih državah.