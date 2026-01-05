Identificirali vseh 40 žrtev hudega požara, najmlajši sta imeli le 14 let

Medtem ko so klub Le Constellation v smučarskem središču v Crans-Montani in njegova lastnika, francoski par Jacques in Jessica Moretti postali središče preiskave grozljivega požara, ki je izbruhnil na novoletni zabavi, so identificirali vseh 40 žrtev tragedije, poroča BBC.

Švica je za 9. januar razglasila dan državnega žalovanja. Predhodna preiskava je pokazala, da so verjeten vzrok požara iskrice na steklenicah, ki so jih udeleženci držali preblizu stropa.

15 mladoletnih žrtev

Žrtve so bile stare od 14 do 39 let, med njimi je bilo 15 mladoletnih. Najmlajša sta bila 14-letna Švicarka in 14-letni Francoz. Med umrlimi so državljani Švice, Italije, Romunije, Turčije, Portugalske, Francije in Belgije, pa tudi državljani Združenega kraljestva, Francije in Izraela.

Poleg 40 umrlih je bilo v požaru poškodovanih še 119 ljudi. Večina jih je utrpela hude opekline, pri šestih pa so poškodbe tako hude, da jih doslej še niso mogli identificirati, navaja BBC.

Policija je sporočila, da iz spoštovanja do svojcev ne bo objavila dodatnih podrobnosti o identificiranih žrtvah. Kljub temu so nekateri sorodniki sami objavili informacije o tem na spletu.

V soboto zvečer je mati enega od udeležencev zabave na facebooku sporočila, da je med umrlimi tudi njen 16-letni sin Arthur. V čustvenem videu je dejala, da zdaj lahko začnejo žalovati. Ko je bil Arthur še pogrešan in so bile informacije o njegovi usodi skope, je njegova mati za lokalni časnik Le Temps opisala, kakšno moro je pri tem doživljala. Nekateri njegovi prijatelji so utrpeli opekline na skoraj polovici telesa. Ni besed, prestali so prekel, je dejala.

Med žrtvami je bila tudi najstnica, ki je obiskovala dve šoli v Združenem kraljestvu. Potrjeno je bilo, da je umrla Charlotte, stara približno 15 let, nekdanja učenka Immanuel Collegea v Hertfordshiru in Jewish Free School v severozahodnem Londonu. Njena družina je na družbenih omrežjih z »globoko žalostjo« sporočila vest o njeni smrti, britanska zunanja ministrica Yvette Cooper pa je informacijo potrdila v objavi na omrežju X.

Italijanski mediji so kot prvo identificirano žrtev navedli 16-letnega mladega golfista Emanuela, potem ko se mu je s sporočilom poklonila italijanska zveza za golf in ga opisala kot »mladega športnika, ki je nosil s seboj strast in pristne vrednote«. Njegov oče je dejal, da je bil sin v času požara v baru Le Constellation. Italijansko zunanje ministrstvo smrti sprva ni želelo potrditi.

Tožilstvo v kantonu Valais je sporočilo, da sta lastnika bara osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti ter požiga iz malomarnosti. FOTO: Maxime Schmid/AFP

Bar, kjer so se lahko zabavali tudi mladoletni

Bar, v katerem je zagorelo, sta lastnika odprla pred desetimi leti in je bil znan kot priljubljeno zbirališče mlajših obiskovalcev v smučarskem kraju.

Tožilstvo v kantonu Valais je sporočilo, da sta lastnika bara osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti ter požiga iz malomarnosti. Glavna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je pojasnila, da preiskovalci preverjajo, ali je bila akustična pena na stropu lokala vzrok težave in ali je bila v skladu s predpisi, navaja BBC.

Lastnika, ki imata danes sicer več restavracij s korziško hrano, so lokalni mediji hvalili, da sta pripomogla k večji privlačnosti Crans-Montane za francosko govoreče turiste. Inšpekcija je bila v baru trikrat in vse je bilo skladno s predpisi, je pred dnevi novinarjem povedal lastnik. In še, da sta z ženo po tragediji popolnoma strta.

Lokal sta zakonca odprla decembra 2015 kot »eleganten prostor s prazničnim vzdušjem«, namenjen mladim. Bil je namreč eden redkih, ki je sprejemal goste, stare 16 let in več, zaradi česar je postal priljubljen kraj za najstnike. Prizorišče z živo glasbo in mizami za biljard je ponujalo pijačo po dostopnejših cenah, vstopnine ni bilo, kletni del hiše je bil pogosto spremenjen v plesišče, kjer so nastopali didžeji.