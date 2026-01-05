  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Identificirali vseh 40 žrtev hudega požara, najmlajši sta imeli le 14 let

    Žrtve so bile stare od 14 do 39 let, med njimi je bilo 15 mladoletnih. Najmlajša sta bila 14-letna Švicarka in 14-letni Francoz.
    Švica je za 9. januar razglasila dan državnega žalovanja. FOTO: Maxime Schmid/AFP
    Galerija
    Švica je za 9. januar razglasila dan državnega žalovanja. FOTO: Maxime Schmid/AFP
    R. I.
    5. 1. 2026 | 07:48
    5. 1. 2026 | 08:21
    5:03
    A+A-

    Medtem ko so klub Le Constellation v smučarskem središču v Crans-Montani in njegova lastnika, francoski par Jacques in Jessica Moretti postali središče preiskave grozljivega požara, ki je izbruhnil na novoletni zabavi, so identificirali vseh 40 žrtev tragedije, poroča BBC.

    Švica je za 9. januar razglasila dan državnega žalovanja. Predhodna preiskava je pokazala, da so verjeten vzrok požara iskrice na steklenicah, ki so jih udeleženci držali preblizu stropa.

    15 mladoletnih žrtev

    Žrtve so bile stare od 14 do 39 let, med njimi je bilo 15 mladoletnih. Najmlajša sta bila 14-letna Švicarka in 14-letni Francoz. Med umrlimi so državljani Švice, Italije, Romunije, Turčije, Portugalske, Francije in Belgije, pa tudi državljani Združenega kraljestva, Francije in Izraela.

    Poleg 40 umrlih je bilo v požaru poškodovanih še 119 ljudi. Večina jih je utrpela hude opekline, pri šestih pa so poškodbe tako hude, da jih doslej še niso mogli identificirati, navaja BBC.

    Policija je sporočila, da iz spoštovanja do svojcev ne bo objavila dodatnih podrobnosti o identificiranih žrtvah. Kljub temu so nekateri sorodniki sami objavili informacije o tem na spletu. 

    Poleg 40 umrlih je bilo v požaru poškodovanih še 119 ljudi. Večina jih je utrpela hude opekline, pri šestih pa so poškodbe tako hude, da jih doslej še niso mogli identificirati. FOTO: Maxime Schmid/AFP
    Poleg 40 umrlih je bilo v požaru poškodovanih še 119 ljudi. Večina jih je utrpela hude opekline, pri šestih pa so poškodbe tako hude, da jih doslej še niso mogli identificirati. FOTO: Maxime Schmid/AFP

    V soboto zvečer je mati enega od udeležencev zabave na facebooku sporočila, da je med umrlimi tudi njen 16-letni sin Arthur. V čustvenem videu je dejala, da zdaj lahko začnejo žalovati. Ko je bil Arthur še pogrešan in so bile informacije o njegovi usodi skope, je njegova mati za lokalni časnik Le Temps opisala, kakšno moro je pri tem doživljala. Nekateri njegovi prijatelji so utrpeli opekline na skoraj polovici telesa. Ni besed, prestali so prekel, je dejala. 

    Med žrtvami je bila tudi najstnica, ki je obiskovala dve šoli v Združenem kraljestvu. Potrjeno je bilo, da je umrla Charlotte, stara približno 15 let, nekdanja učenka Immanuel Collegea v Hertfordshiru in Jewish Free School v severozahodnem Londonu. Njena družina je na družbenih omrežjih z »globoko žalostjo« sporočila vest o njeni smrti, britanska zunanja ministrica Yvette Cooper pa je informacijo potrdila v objavi na omrežju X.

    Italijanski mediji so kot prvo identificirano žrtev navedli 16-letnega mladega golfista Emanuela, potem ko se mu je s sporočilom poklonila italijanska zveza za golf in ga opisala kot »mladega športnika, ki je nosil s seboj strast in pristne vrednote«. Njegov oče je dejal, da je bil sin v času požara v baru Le Constellation. Italijansko zunanje ministrstvo smrti sprva ni želelo potrditi.

    Tožilstvo v kantonu Valais je sporočilo, da sta lastnika bara osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti ter požiga iz malomarnosti. FOTO: Maxime Schmid/AFP
    Tožilstvo v kantonu Valais je sporočilo, da sta lastnika bara osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti ter požiga iz malomarnosti. FOTO: Maxime Schmid/AFP

    Bar, kjer so se lahko zabavali tudi mladoletni

    Bar, v katerem je zagorelo, sta lastnika odprla pred desetimi leti in je bil znan kot priljubljeno zbirališče mlajših obiskovalcev v smučarskem kraju. 

    Tožilstvo v kantonu Valais je sporočilo, da sta lastnika bara osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti ter požiga iz malomarnosti. Glavna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je pojasnila, da preiskovalci preverjajo, ali je bila akustična pena na stropu lokala vzrok težave in ali je bila v skladu s predpisi, navaja BBC.

    Lastnika, ki imata danes sicer več restavracij s korziško hrano, so lokalni mediji hvalili, da sta pripomogla k večji privlačnosti Crans-Montane za francosko govoreče turiste. Inšpekcija je bila v baru trikrat in vse je bilo skladno s predpisi, je pred dnevi novinarjem povedal lastnik. In še, da sta z ženo po tragediji popolnoma strta.

    PREBERITE ŠE -> Lastnika kluba Le Constellation v središču preiskave

    Lokal sta zakonca odprla decembra 2015 kot »eleganten prostor s prazničnim vzdušjem«, namenjen mladim. Bil je namreč eden redkih, ki je sprejemal goste, stare 16 let in več, zaradi česar je postal priljubljen kraj za najstnike. Prizorišče z živo glasbo in mizami za biljard je ponujalo pijačo po dostopnejših cenah, vstopnine ni bilo, kletni del hiše je bil pogosto spremenjen v plesišče, kjer so nastopali didžeji. 

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Po ognjenem infernu v Crans-Montani

    Lastnika kluba Le Constellation v središču preiskave

    Jacques in Jessica Moretti sta pred desetimi leti zapuščen lokal spremenila v središče zabave po smučanju – zdaj je središče preiskave tragedije.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Švica

    Policija identificirala še 16 žrtev grozljivega požara

    Najmlajša doslej identificirana žrtev požara je 14-letna Švicarka.
    4. 1. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po požaru na novoletni zabavi

    Crans Montana: Identificirali prva štiri trupla švicarskih državljanov

    Skoraj polovico od 119 huje poškodovanih bodo po navedbah pristojnih organov zdravili v tujini.
    3. 1. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Crans Montananesrečapreiskavaumortragedija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Tik pred OP Avstralije

    Đoković zapustil lastno Združenje profesionalnih teniških igralcev

    Organizacija je marca lani sprožila pravni postopek proti teniškim vodstvenim organom, vključno z ATP, WTA in Mednarodno agencijo za integriteto tenisa.
    5. 1. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ozemeljski apetiti

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    5. 1. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    5. 1. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    5. 1. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo