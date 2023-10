Črna gora bo lahko šla v EU še pred letom 2030

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Podgorici, ki jo je obiskala v okviru svoje štiridnevne turneje po Zahodnem Balkanu, pohvalila napredek Črne gore pri približevanju EU. Opozorila je, da je za pristopanje ključno izvajanje reform, in poudarila, da bi se Črna gora lahko pridružila EU še pred letom 2030.

Na skupni novinarski konferenci s črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem je izpostavila, da je Črna gora že dolgo država, ki je najbolj napredovala na poti k EU. »Vesela sem, da ste odločni zadržati ta položaj. Zdaj se morate osredotočiti na pristopne pogoje. Skupaj moramo končati ta proces,« je izjavila po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina.

Na vprašanje o tem, kako komentira Milatovićevo stališče, da lahko Črna gora vstopi v EU tudi pred letom 2030, je odgovorila, da ji ne bo treba čakati. »Če boste izpolnjevali določene pogoje, se ne bomo vezali na datum. Koledarja za pristopni proces v EU ni, pomembno pa je izvajanje reform,« je pojasnila.

Von der Leyen je še pohvalila stoodstotno uskladitev Črne gore z varnostno in zunanjo politiko EU ter hkrati opozorila, da so potrebne reforme za vstop na skupni trg EU. »Za Črno goro to pomeni izboljšano poslovno okolje, digitalni prehod, posodobitev energetskega sektorja. Če bomo to storili tako, kot je treba, in odprli svoja gospodarstva, bomo lahko v desetih letih podvojili vaše gospodarstvo,« je dejala.

Predsednica Evropske komisije se je danes srečala še z novim črnogorskim premierjem Milojkom Spajićem, potem ko je Črna gora davi dobila novo vlado. Spajić je skupaj z Milatovićem tudi ustanovitelj stranke Gibanje Evropa zdaj.

Srečala se je še z novim črnogorskim premierjem Milojkom Spajićem. FOTO: Savo Prelevic/AFP

Opozicija novi vladi sicer očita, da je protičrnogorska, protievropska in proruska, največ kritik pa je bil deležen novi predsednik parlamenta Andrija Mandić iz stranke Nova srbska demokracija (NSD), ki je politično blizu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. NSD zaenkrat sicer v vladi nima ministrov.

Ko so novinarji predsednico Evropske komisije vprašali, zakaj EU molči ob vmešavanju Srbije v notranje zadeve Črne gore, je ta odgovorila, da je Črna gora svobodna in demokratična država. »Verjamem v sposobnost Črne gore, da gre naprej po pravi poti,« je dejala.

Milatović je po srečanju z Von der Leyen izrazil upanje, da so po daljšem obdobju nezadovoljive dinamike v izvajanju reform ustvarili pogoje za deblokado procesa.

Poudaril je, da Črna gora s svojimi sosedami nima odprtih vprašanj, da je članica Nata in da je v procesu evropskih integracij napredovala dlje od vseh drugih držav kandidatk.

Dodal je, da verjame, da bosta nova skupščina in vlada prepoznali pomembnost političnega trenutka, ko gre za vprašanje evropske perspektive Črne gore, in ponovil, da Črna gora ostaja posvečena uresničevanju svojih evropskih sanj, poročajo podgoriške Vijesti.

Von der Leyen se bo že danes odpravila v Beograd, kjer se bo srečala s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premierko Ano Brnabić. Nato bo obiskala še v Bosno in Hercegovino. V nedeljo in ponedeljek je obiskala Severno Makedonijo in Kosovo.