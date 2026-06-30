Črna gora bo prebivalce EU stala manj kot evro na leto

Pristop Črne gore bo državljane EU na leto stal manj kot evro. To je eden od izračunov iz finančnega svežnja, ki ga je v okviru priprav na črnogorski vstop v Unijo pripravila evropska komisija. Če bi bila država članica v celotnem prihodnjem proračunskem obdobju, bi iz bruseljske blagajne v sedmih letih prejela skoraj 3,2 milijarde evrov.

Po pričakovanjih bo črnogorska pristopna pogodba že »pogodba nove generacije«, ki bo vključevala tako imenovane varovalke. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je večkrat zatrdila, da bi z njimi zagotovili, da bi preprečili vstop »trojanskih konjev«. Aktivirane bodo, če bodo novinke nazadovale pri temeljnih zadevah, kot sta demokracija in vladavina prava.