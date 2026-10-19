Črna gora in Albanija trčili ob visoko oviro

Ko Bruselj ta teden pospešeno pripravlja predpristopno pogodbo, se obe najnaprednejši kandidatki z Zahodnega Balkana znajdeta pred ovirami, ki evropsko širitev znova postavljajo pod vprašaj. To ni le diplomatska epizoda med državami kandidatkami in članicami, ampak preskus, kako resno Unija misli s svojo širitveno politiko, ki naj bi po zadnjih napovedih vključila do deset novih članic do sredine naslednjega desetletja. Hrvaška z osmimi zelo konkretnimi zahtevami – od meje na Prevlaki do šolske ladje Jadran in pregona vojnih zločinov – lahko upočasni evropsko pot Črne gore. Zakaj se »revolucija plamencev« v Albaniji, ki se je v zadnjih dneh sprevrgla v nasilne proteste proti premieru Ediju Rami, utegne preleviti v resen preizkus za verodostojnost reform, ki jih v Bruslju radi omenjajo kot zgodbo o napredku. Si EU res lahko privošči, da bi ti dve kandidatki zdrsnili z evropske tirnice?