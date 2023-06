Črna gora med spravo s sosedi in vojno proti mafiji

V nadaljevanju preberite:

Črnogorci bodo jutri odšli na predčasne parlamentarne volitve. Dobrih 542.000 volilnih upravičencev bo med 15 političnimi strankami na volitvah izbiralo 81 poslancev. Zdaj že nekdanji dolgoletni predsednik Milo Đukanović ni več predvolilna tema, a stranki na poti do zmage gotovo koristi, da ji ni mogoče pripisati povezanosti z Đukanovićem.

Po aprilskih predsedniških volit­vah, ki so Mila Đukanovića odnesle v črnogorsko politično zgodovino, bodo jutrišnje predčasne parlamentarne prve po več letih, ki jim analitiki in mediji ne pripisujejo pridevnika prelomne.

Predvolilna kampanja je tokrat potekala mirno, brez starih tem, brez medetničnih napetosti in vnetljive retorike. Namesto doslej velikokrat prežvečenih vprašanj o ureditvi statusa Srbske pravoslavne cerkve (SPC) so tekmeci iz 15 strank poskušali ponuditi volivcem svojo vizijo pomembnih življenjskih vprašanj za prihodnost države, ki je članica zveze Nato, med balkanskimi kandidatkami pa je prehodila največji del poti do članstva v Evropski uniji.