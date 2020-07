Črna Gora na rdečem, Hrvaška na rumenem seznamu

Ključni poudarki

Voditelji članic EU bodo danes in v soboto na prvem srečanju v Bruslju od uvedbe pandemičnih omejitev poskušali doseči kompromis o zajetnem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Odprtih vprašanj je še precej, stališča se zdijo močno vsaksebi, a po neuradnih ocenah doseči dogovor ta konec tedna ni nemogoče.Izhodišče za pogajanja voditeljev, med njimi slovenskega premierja, je kompromisni predlog predsednika Evropskega sveta, ki za prihodnji sedemletni proračun unije predvideva 1074 milijard evrov, za sklad za okrevanje pa 750 milijard evrov, od tega dve tretjini za nepovratna sredstva, tretjino pa za posojila.Ključna odprta vprašanja so obseg proračuna in sklada, razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, izračunavanje nacionalnih ovojnic, rabati za nekatere neto plačnice, pogojevanje in upravljanje ter lastni viri.Varčna četverica - Nizozemska, Avstrija, Danska in Švedska - nasprotuje tako krovnemu obsegu kot rešitvi glede nepovratnih sredstev in posojil, kar je ena ključnih točk razhajanj. Neuradno se zato omenja možnost zmanjšanja obsega nepovratnih sredstev.Ta problem poskuša sicer Michel rešiti z velikodušnimi rabati ali proračunskimi popusti za omenjeno četverico in Nemčijo, ki pa jih večina preostalih članic, vključno s Slovenijo, želi oklestiti.Bistvena novost v Michelovem predlogu so spremembe pri izračunavanju nacionalnih ovojnic v okviru instrumenta za okrevanje, za katerega je predvidenih 310 milijard evrov v obliki nepovratnih sredstev.Tudi pogojevanje oziroma upravljanje je izjemno pomembno in večplastno vprašanje, pri čemer sta v ospredju dva vidika: povezava med vladavino prava in proračunom ter vpliv članic pri odločanju o izplačilu sredstev iz sklada za okrevanje.Za Slovenijo, ki se zavzema za čimprejšnji dogovor, je bistveno zagotoviti dodatna kohezijska sredstva. Razočarana je nad skrčenjem obsega večletnega proračuna unije ter izpostavlja nestrinjanje z Michelovim predlogom izračunavanja nacionalnih ovojnic in zmanjšanjem sredstev za sklad za pravičen zeleni prehod.Vlada je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer od danes na rdeči seznam dodala še Kitajsko, Alžirijo, Kazahstan, Honduras, Izrael, Ekvatorialno Gvinejo, Zelenortske otoke, Kolumbijo, Otoke Turks in Caicos, Azerbajdžan, Irak, Deviške otoke, Kirgizijo, Argentino, Sejšele, Kostariko, Ekvador, Gvatemalo, Mehiko, Salvador, Esvatini in Surinam.Za vse, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah z rdečega seznama in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 14-dnevna karantena, razen če sodijo med šest izjem.Na seznam epidemiološko varnih držav, t.i. zeleni seznam, pa je vlada uvrstila Poljsko, Avstralijo, Kanado, Monako, Andoro, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Gruzijo, Novo Zelandijo, Ruando, Urugvaj, San Marino, Vatikan in Maroko.Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.Z zelenega seznama pa je vlada črtala Islandijo.