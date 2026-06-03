Črna gora pripravila poseben sprejem za Vučićevih 87 silakov

Dva dni pred vrhom EU – Zahodni Balkan, na katerem bodo voditelji razpravljali o prihodnosti širitve in varnostni arhitekturi regije, je v Tivatu pristalo čartersko letalo z 87 državljani Srbije, ki so jih črnogorski organi ocenili kot varnostno tveganje, kar odpira neprijetna vprašanja o prepletu politike, ulice in kriminalnih mrež v regiji. Dogodek je še posebej občutljiv, ker prihaja v trenutku, ko države Zahodnega Balkana poskušajo Bruslju dokazati, da obvladujejo notranjo varnost in politično radikalizacijo, hkrati pa se na ravni simbolov kažejo povsem nasprotni signali.

Članek razkriva, kdo so bili »varnostno zanimivi« potniki, kako je potekala operacija črnogorske policije, kakšno vlogo naj bi imeli pri neformalnem varovanju Aleksandra Vučića ter zakaj srbska opozicija dogodek označuje kot škandal, ki bi moral imeti politične posledice v Beogradu. Ostaja pa odprto, kaj ta epizoda res pove o stanju demokracije in oblasti v Srbiji – in kaj o pripravljenosti EU, da to prezre.