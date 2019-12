Črna Gora sprejela zakon za podržavljanje cerkvenga premoženja

V Črni Gori je prišlo že ponoči, predvsem pa danes dopoldan do nemirov zaradi sprejetja zakona o svobodi veroizpovedi in pravne položaju verskih skupnosti, ki so ga črnogorski poslanci izglasovali ponoči. Že sredi noči so se pričeli zbirati ljudje po vseh večjih krajih v državi, blokirali so ceste v Podgorici, Nikšiču, Budvi, po poročanju nekaterih medijev je policija pretepla predstavnika srbske pravoslavne cerkve – vladiko – in priprla 13 oseb zaradi kršenja javnega reda in miru, štirje so bili tudi hospitalizirani.

Podržavljanje premoženja pravoslavne cerkve, muslimanske in katoliške verske skupnosti

S spornim zakonom je predvideno, da bo država postala lastnik vseh verskih objektov, ki so bili zgrajeni do decembra 2018, če verske skupnosti ne dokažejo svojega lastništva. Gre za to, da bi po tem zakonu izgubili premoženje tako Srbska pravoslavna cerkev kot tudi druge verske skupnosti. V Črni Gori, kjer je na oblasti že dobrih 30 let predsednik Milo Djukanović, ima njegova stranka v parlamentu večino. Del opozicije in predstavniki Srbske pravoslavne cerkve menijo, da je zakon neustaven in zahtevajo, da ne stopi v veljavo.

»Nevaren zakon proti vsem verujočim«

Do incidentov je prišlo že sinoči med samim glasovanjem v parlamentu. Opozicija, ki je nasprotovala sprejemu zakona, je trgala mikrofone, metala v predstavnike vladajoče stranke steklenice in kozarce, kmalu za tem je policija odpeljala nekaj opozicijskih poslancev. Vodja opozicijske stranke Demokratska fronta je zahteval umik zakona, ker je »zakon najbolj nevaren, neposredno uperjen proti naši cerkvi in proti vsem verujočim«.



Črnogorska cerkev je namreč del Srbske pravoslavne cerkve, ki letos praznuje 800 let svoje avtokefalnosti. Medtem ko so vladni poslanci sprejemali zakon, je policija odpeljala 20 opozicijskih poslancev, parlament pa so zaradi nemirov zapustili tudi črnogorski premier Duško Marković in ministri. Zakon je bil za tem sprejet.

Odzivi v Srbiji

Do incidenta je prišlo danes tudi v Narodni skupščini Srbije v Beogradu, ko so na redno sejo parlamenta vstopili predstavniki opozicije, ki sicer že dolgo bojkotirajo delo parlamenta. Opozicijski poslanec Boško Obradović je prinesel s seboj transparent, na katerem je pisalo, da sta predsednik Srbije Aleksandar Vučić in Milo Djukanović brata dvojčka. Kmalu za tem je prišlo do prerivanja med poslanci.



Na zakon se je odzval tudi srbski predsednik Vučić, ki je dejal, da bo pomagal cerkvi, in sicer z vključitvijo znanja pravnikov in na vse druge načine. Po poročanju srbskih medijev je Vučić v pogovoru z Djukanovićem dejal, da se ne strinja z njim, a da se nima pravice vmešavati v notranja vprašanja Črne Gore.



Srbski patriarh Irinej, ki je vrhovni predstavnik pravoslavnih vernikov na območju Srbije in Črne Gore, je izjavil, da je globoko pretresen zaradi sprejema zakona, je zapisano na spletni strani Srbske pravoslavne cerkve.

Odzivi verskih skupnosti v Črni Gori

Po besedah metropolita črnogorsko-primorske metropolije Amfilohija, ki sodi pod patrirha Irineja, bi bilo treba zakon sprejeti po dialogu z verskimi skupnostmi. Že pred sprejemanjem zakona je označil zakon za »ugrabitev« cerkvenega premoženja.



Oglasila se je tudi katoliška Kotorska škofija, ki je zahtevala podaljšanje dialoga o zakonu in pripravo zakona v sodelovanju s cerkvenimi skupnostmi. Po poročanju medijev je takšno tudi mnenje papeža.



Islamska verska skupnost je v svojem odzivu na zakon opozorila, da njihovih pripomb na zakon črnogorska vlada ni sprejela.



Zakon pa je podprla Črnogorska pravoslavna cerkev, ki je bila ustanovljena leta 1993, uradno pa je registrirana kot nevladna organizacija, ki jo med uradnimi verskimi skupnostmi priznava le kijevska patriarhija. Če bo zakon stopil v veljavo, bo Črnogorska pravoslavna cerkev najbrž dobila v posest vse cerkve in samostane na območju Črne gore, ki so zdaj v lasti Srbske pravoslavne cerkve.