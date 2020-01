Črna ovca EPP najbrž ostaja v suspenzu

Bruselj – Čeprav v Evropski ljudski stranki (EPP) prevladujejo kritiki madžarskega premiera Viktorja Orbána, ni pričakovana skorajšnja izključitev njegovega Fidesza iz najmočnejše politične družine na stari celini.



Politična skupščina EPP je lani marca zamrznila (suspendirala) članstvo Fidesza in imenovala svet treh modrecev, da proučijo delovanje stranke. Nekdanji predsednik evropskega sveta Herman Van Rompuy, nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in nekdanji predsednik evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering so že opravili svoje delo in rezultate predstavili novemu šefu EPP Donaldu Tusku.



Kaj so ugotovili, ni znano. Po informacijah, ki so iz krogov EPP ušle v nemški časnik FAZ, so njihove ocene različne in stališča ustrezajo različnim smerem znotraj družine.





Van Rompuy bi Orbána postavil pred vrata, Schüssel bi ga obdržal v skupini, Pöttering se je menda odločil za sredinsko držo. Znotraj njihove skupine v evropskem parlamentu prevladujejo zagovorniki izključitve, a po ocenah je v oceni okoli 30 odstotkov poslancev za nadaljevanje suspenza in desetina za popolno vrnitev Fidesza v članstvo. Zamrznitev članstva je pomenila, da Fideszevi poslanci niso mogli prevzemati funkcij. Tudi Orbán ne sme sodelovati na rednih srečanjih voditeljev EPP pred vrhi EU.

Neenotnost v EPP

V EPP se bodo vprašanja spet lotili na 3. februarja na zasedanju njihove politične skupščine, v katero sodijo vodilni predstavniki skupine in njenih strank. Svojo oceno bo predstavil še Tusk. Po naših informacijah iz EPP je skoraj gotovo, da se bo suspenz nadaljeval.



Viri kot enega najpomembnejših razlogov za nadaljevanje sedanjega stanja navajajo, da bi odločitev v katero od drugih dveh smeri (izključitev ali popolna vrnitev) pokazala velik razkol znotraj družine. Čeprav bi EPP v primeru slovesa od Fidesza ostala največja skupina v evropskem parlamentu, se hočejo izogniti nadaljnji drobitvi.



Njihova neenotnost se je pokazala prejšnji teden, ko so v evropskem parlamentu glasovali o resoluciji o postopkih proti Madžarski in Poljski, ki potekajo po znamenitem 7. členu, ker da obe državi utegneta kršiti temeljna načela EU. Resolucijo, v kateri ugotavljajo, da kljub postopkom in zaslišanjem ni napredka, je podprlo 89 poslancev EPP, 35 jih je bilo proti, 21 je bilo vzdržanih.



Fidesz ima podpornike v Italiji, Franciji in Španiji. Od štirih poslancev EPP iz Slovenije sta oba iz SDS glasovala proti, Franc Bogovič (SLS) se je vzdržal, Ljudmila Novak (NSi) pa jo je podprla.



Kja bo naredilo hrvaško predsedstvo?

Ker državam članicam, ki v Svetu EU na obravnavah postavljajo predstavnikom Madžarske in Poljske vprašanja, menda ne uspe učinkovito uporabiti 7. člena, v evropskem parlamentu opozarjajo na spodkopavanje skupnih evropskih vrednot, vzajemnega zaupanja in verodostojnost EU kot celote.



Ti postopki v skrajnem primeru lahko privedejo do uvedbe sankcij. Parlamentarci od hrvaškega predsedstva Svetu EU pričakujejo, da ta redno organizira zaslišanja obeh držav. V predsedstvu so nam pojasnili, da kot cilj 7. člena razumejo odpravljanje pomanjkljivosti in pot do rešitev z dialogom.



Velikih preobratov v vodenju postopkov proti Madžarski in Poljski ne napovedujejo. O njihovi organizaciji se usklajujejo z drugimi članicami in evropsko komisijo.