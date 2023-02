Črni scenariji za Evropo se ne uresničujejo

V nadaljevanju preberite:

Teden dni po obisku kolegija evropske komisije in vrhu EU-Ukrajina v Kijevu bo današnje dogajanje v Bruslju še ena priložnost, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dobi obljubo o popolni podpori in sporočilo o jasni evropski perspektivi njegove države. To pomeni, da Ukrajina pripada Evropi in da je njena prihodnost v EU.

Glavni temi vrha, poleg Ukrajine, sta migracijska politika in konkurenčnost evropskega gospodarstva. Industrijska politika je za EU postala še posebno žgoča tema, ko so ZDA poleti sprejele orjaški sveženj subvencij domači zeleni industriji. Položaj na področju migracij v EU načeloma velja za težkega. Tako v vstopnih državah na jugu kot v ciljnih državah opozarjajo, da so na robu zmogljivosti.