    PREMIUM   D+   |   Svet

    Črno goro nosijo v Evropsko unijo na nosilih

    Aleksandar Musić, hrvaški politolog črnogorskih korenin je posvaril pred optimizmom v zvezi z najnaprednejšo balkansko kandidatko za članstvo v Uniji.
    Črnogorski predsednik Jakov Milatović v družbi predsednika evropskega sveta Antónia Coste oktobra lani v Bruslju Foto Dursun Aydemir/Reuters
    Črnogorski predsednik Jakov Milatović v družbi predsednika evropskega sveta Antónia Coste oktobra lani v Bruslju Foto Dursun Aydemir/Reuters
    Novica Mihajlović
    25. 2. 2026 | 07:00
    15:58
    Seznam izzivov, ki pestijo črnogorsko družbo in se zdijo nepremagljivi, je res dolg. Članica Nata in skupaj z Albanijo najnaprednejša balkanska kandidatka za članstvo v Evropski uniji je pod velikim vplivom radikalnih prosrbskih sil. Šibka opozicija težko kljubuje vplivnim protievropskim silam, ki delujejo tiho, a sistematično, in vnašajo dodaten razdor v močno polarizirano družbo. Preverili smo, kako vse to iz rodnega Zagreba vidi politolog in analitik črnogorskih korenin ­Aleksandar Musić.

    Napoveduje še eno letu razlik med uradnim in dejanskim v Črni gori, letu, v katerem bo tema evropske poti bolj kot kdaj prej dušila vse druge teme. Hkrati se bodo pod površjem dogajale daljnosežne zadeve. Priča bomo nadaljnji nezrelosti Gibanja Evropa zdaj!, nadaljnji krepitvi Andrije Mandića [srbski nacionalist, ki je predsednik parlamenta] in njegovih sil, nadaljnjemu rekordnemu strankarskemu zaposlovanju pred parlamentarnimi volitvami leta 2027 ter, kot stvari kažejo že zdaj, februarja, nadaljnji nesposobnosti in brezidejnosti črnogorske opozicije.

