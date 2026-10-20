Črnogledi že vidijo novo krizo v območju z evrom

Množični protesti in izgredi, zaradi katerih so v nekaterih francoskih mestih včeraj uvedli delno policijsko uro, dodatno poglabljajo že tako težko notranjepolitično krizo v drugem največjem gospodarstvu območja z evrom. Vlada ima vse manj manevrskega prostora za sprejemanje nepriljubljenih varčevalnih ukrepov, s katerimi bi omejila javnofinančni primanjkljaj

Pojavljajo se skrbi, da bi se lahko politične in finančne težave prepletle v krizo, katere posledice bi lahko segle daleč prek francoskih meja. Francoski javni dolg je dosegel približno 3600 milijard evrov oziroma skoraj 120 odstotkov BDP. Hkrati naraščajo stroški zadolževanja, razlika med donosi francoskih in nemških državnih obveznic pa se povečuje.