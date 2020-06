Da nas ne požre dinozaver

Preberite še: V igri ni le politična polarizacija

Ni treba biti strokovnjak za politični marketing, da vam predvolilni spot liste srbskega predsednika Aleksandra Vučića (AV) ne privzdigne vsaj ene obrvi, če ne še česa drugega. FOTO: Marko Djurica / Reuters

Ničesar ne obljubljamo in to izpolnimo – Stranka resnice. Politično geslo razvpite skupine tajnih agentov, združenih v skupino TNT iz stripa Alan Ford, bi v novi politični realnosti vse bolj ponorelega kvazi demokratičnega sveta utegnilo kmalu biti največ, kar bomo volivci lahko pričakovali od naših vladarjev.Ni treba biti strokovnjak za politični marketing, da vam predvolilni spot liste srbskega predsednika Aleksandra Vučića (AV) ne privzdigne vsaj ene obrvi, če ne še česa drugega. Zdi se, da se je stranki srbskega avtokrata po nesreči zgodil izliv resnicoljubja. To je poseben dosežek v politiki, ki se dosledno oblači v zlagane podobe prijaznosti in učinkovitosti.V tem spotu nastopa zdolgočasen gledalec televizije, ki ga ženski glas nagovarja k udeležbi na nedeljskih volitvah.»Ko ostanete doma na dan volitev, listi AV za naše otroke zmanjka glas, ko listi AV za naše otroke zmanjka glas, opozicijske stranke lahko oblikujejo koalicijo. Ko združena opozicija prevzame oblast, gospodarstvo propade. Ko gospodarstvo propade, izgubite službo. Ko izgubite službo, dojamete, da ste naredili veliko napako,« volilnemu abstinentu prigovarja ženski glas.»Ko dojamete, da ste naredili veliko napako, vam je jasno, da ne morete plačati najemnine. Ko dojamete, da ne morete plačati najemnine, vam ostane le, da naredite časovni stroj, se vrnete v času nazaj in glasujete. Ko uporabite časovni stroj, ki ste ga naredili, da bi se vrnili v preteklost, se po naključju vrnete v daljno preteklost in požre vas dinozaver. Zakaj bi hoteli, da vas požre dinozaver? Ne ostanite v preteklosti, glasujte za prihodnost,« nagovor volivca konča spot.Kak nergač bo to zgodbo vzvišeno zavrnil v slogu, »kaj nam mar, kaj se dogaja v Srbiji!«, meni pa je mar. To, kar politiki danes obljubljajo v Srbiji, bodo morda jutri obljubljali v Sloveniji. Če že ničesar ne morejo izpolniti, naj obljubijo vsaj, da me ne bo požrl dinozaver.