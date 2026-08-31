  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Peking kopira in presega ameriško in evropsko pravno orožje

    Tako kot Amerika tudi Kitajska želi, da bi njeni zakoni veljali povsod. Želi voditi pravne bitke med podjetji.
    Humanoidni roboti so na atletskih štadionih hitrejši od ljudi. FOTO: Wang Zhao/AFP
    Galerija
    Humanoidni roboti so na atletskih štadionih hitrejši od ljudi. FOTO: Wang Zhao/AFP
    The Economist
    31. 8. 2026 | 19:00
    31. 8. 2026 | 19:06
    8:17
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Med zamerami, ki jih Komunistična stranka že dolgo goji v uradnem prikazovanju kitajske zgodovine, zlasti izstopajo zlorabe ekstrateritorialne pristojnosti tujih sil. V 19. stoletju so bile to kolonialne sile, ki niso hotele priznati veljavnosti kitajskih zakonov v kitajskih pristaniščih pod svojim nadzorom. V 21. stoletju so to ZDA, ki zunaj svojih meja s sankcijami in izvoznimi omejitvami svojo voljo uveljavljajo proti državam, ki jim niso po godu. Še toliko bolj presenetljivo je torej, da želi Kitajska zdaj igrati isto ekstrateritorialno igro in z vedno večjim zanosom vodi pravne bitke.

    image_alt
    V Nepalu iščejo morebitne preživele v jaških hidroelektrarn

    Pomemben primer tega je iz letošnjega aprila, ko je Kitajska ukazala Meti, lastnici Facebooka, naj razveljavi dve milijardi dolarjev vreden posel za prevzem Manusa, zagonskega podjetja s področja umetne inteligence, registriranega v Singapurju. Meta se je uklonila, prav tako kitajski ustanovitelji Manusa, ki jim je bil prepovedan izhod iz Kitajske.

    Če je imela ta saga pridih pravne improvizacije, kitajska vlada zdaj pripravlja zakone, ki ji bodo omogočili večji nadzor nad pretokom tehnologije umetne inteligence. Za nameček bodo septembra začela veljati okrepljena pooblastila za izrekanje prepovedi vstopa v državo in izstopa iz nje za posameznike.

    To so le najnovejši v vrsti pravnih ukrepov, katerih cilj je razširiti vpliv Kitajske onkraj njenih meja. Ukrepi so zelo različni in zajemajo vse od sankcij proti tujim državam do etnične politike. Gre za velik preobrat za Kitajsko, ki ZDA že dolgo zameri njihov pravni doseg. Da lahko ameriška sodišča preganjajo podjetja (in posameznike) zaradi njihovega ravnanja v tujini, jim omogoča predvsem države na svetovni finančni sistem. Kolikor je širjenje pravnega dosega Kitajske odgovor na sankcije drugih držav, temelji njena moč na prevladi nad svetovnimi dobavnimi verigami. Vendar Kitajska vodi pravne bitke v tujini tudi z namenom okrepitve političnega nadzora doma.

    Kitajski ukrepi tuja podjetja postavljajo pred težko izbiro, katerim zakonom naj se podredijo. FOTO: Juni Kriswanto/AFP
    Kitajski ukrepi tuja podjetja postavljajo pred težko izbiro, katerim zakonom naj se podredijo. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

    Veliki preobrat prihaja z vrha. Kitajski voditelj Xi Jinping je leta 2018 pozval strankarske funkcionarje, naj »poprimejo za pravno orožje«, ki ustreza statusu države kot velesile. Pozneje istega leta so v Kanadi na zahtevo ZDA aretirali Meng Wanzhou, vodilno uslužbenko Huaweija in hčer ustanovitelja tega telekomunikacijskega velikana, ker naj bi prikrivala povezave z iranskimi strankami, proti katerim so veljali ameriški ukrepi. Henry Gao s Singapurske univerze za menedžment meni, da je njena aretacija zaskrbljenim kitajskim voditeljem pokazala, kako ranljiva so ključna podjetja in njihovi zaposleni za ameriške spletke. (Kitajska se je odzvala z aretacijo dveh Kanadčanov na podlagi izmišljenih obtožb in ju skoraj tri leta zadrževala kot talca.)

    Prvi kitajski zakon, ki podjetja odvrača od upoštevanja tujih sankcij, zlasti ameriških, je bil sprejet leta 2021. Od takrat je Komunistična stranka ekstrateritorialne določbe vpletla v številne nove zakone. Predpisi s konca leta 2024 od tujih podjetij, ki uporabljajo kitajske surovine, denimo zahtevajo spoštovanje kitajskih izvoznih zakonov; poleg tega dajejo uradnikom v Pekingu pooblastila za preverjanje strank tujih podjetij.

    image_alt
    Čim prej se moramo odločiti, kakšno sporočilo pošiljamo mladim

    To je podobno ameriškemu »pravilu tujih neposrednih izdelkov«, s katerim je administracija v Washingtonu omejila pretok opreme za proizvodnjo čipov nizozemske izdelave na Kitajsko. Tako kot ZDA je tudi Kitajska začela uvajati sankcije proti tujim politikom.

    Kitajski zakoni oblikovani po vzoru zakonodaje EU

    Kitajski zakoni proti tujim sankcijam, posodobljeni aprila, so oblikovani po vzoru zakonodaje Evropske unije, po kateri ameriški zunanjepolitični zakoni v EU niso izvršljivi. To podjetjem in posameznikom v EU prepoveduje upoštevanje sankcij, ki jih EU šteje za nezakonite. Kitajski zakoni gredo celo še dlje. Vsem tujim podjetjem namreč preprečujejo, da bi upoštevala sankcije, ki diskriminirajo kitajske subjekte. V skladu z novimi zakoni na kitajskih sodiščih potekata tožbi proti ameriškima bančnima skupinama JPMorgan Chase in Citigroup v skupni vrednosti 44 milijonov dolarjev, in sicer ker sta na ukaz ameriškega finančnega ministrstva zamrznili premoženje sankcioniranega kitajskega trgovca z nafto. Vrhovno ljudsko sodišče je junija nove zakone navedlo v sodbi proti singapurskemu podjetju, ki ni hotelo dostaviti pošiljk elektronskega blaga za sankcionirano podjetje v Hongkongu.

    Kitajski ukrepi tuja podjetja postavljajo pred težko izbiro, katerim zakonom naj se podredijo. Maja so sodišča v Londonu in Chongqingu na jugozahodu Kitajske izdala bistveno različni sodbi v sporu glede licenc med Samsungom, velikim južnokorejskim konglomeratom, in ZTE, kitajskim proizvajalcem telekomunikacijske opreme. Londonski sodniki so razsodili, da Samsung dolguje ZTE približno 392 milijonov dolarjev, kitajsko sodišče pa je ugotovilo, da znaša dolg skoraj dvakrat toliko. Upoštevanje ene sodbe lahko pomeni kršitev druge.

    image_alt
    Hitra, a ne dovolj hitra rast prihodkov iz umetne inteligence

    Posledice za Samsung, če ne bi priznal sodbe sodišča v Chongqingu, bi bile potencialno hujše, kot če bi kljuboval angleškemu sodišču. Velika multinacionalna podjetja, kot je Samsung, so močno odvisna od Kitajske, ki je zanje hkrati trg in dobaviteljica ključnega blaga. Kitajska svoj pravni doseg opira na zelo stvarne vzvode moči, pravi Mark Jia s pravnega centra washingtonske univerze Georgetown.

    Poleg tega se ukvarja z nadzorom posameznikov in organizacij, za katere meni, da ogrožajo notranjo varnost države, ki pa je precej ohlapno opredeljena. Julija je začel veljati zakon o »spodbujanju etnične enotnosti«, ki kot kaznivo dejanje opredeljuje vsako ravnanje v tujini, ki »spodkopava narodno enotnost«. Predlog zakona o kibernetskem kriminalu, trenutno v obravnavi v nacionalnem ljudskem kongresu, kitajskem parlamentu, ki ima v glavnem le formalno vlogo, bo kot kaznivo dejanje opredelil gostovanje ali posredovanje informacij v tujini, ki škoduje »javnim interesom« Kitajske. Drugi zakon, ki je v obravnavi, pa pravno ureja pooblastila za zbiranje dokazov o korupciji kitajskih subjektov v tujini.

    image_alt
    Ko se kitajska odprtokodna umetna inteligenca izkaže za past

    Številni nedavni zakoni in predpisi formalizirajo in krepijo že obstoječi prisilni vpliv države po svetu. Ta med drugim vključuje ugrabitve kitajskih kritikov režima in upravljanje tajnih policijskih postaj, ki so med drugim namenjene spremljanju in nadzorovanju ravnanja Kitajcev v tujini. Obsežne dejavnosti Komunistične stranke, usmerjene v enotno fronto, si že dolgo prizadevajo krepiti njen vpliv v tujini, obvladovati skupnosti Kitajcev onkraj državnih meja in blažiti kritike.

    Zakonodajni zagon odraža željo po centralizaciji nadzora, pravi Yalkun Uluyol iz organizacije Human Rights Watch, ki spremlja razmere na področju človekovih pravic; uzakonitev pravil pomaga krepiti birokratska sredstva za njihovo uveljavljanje. Jia dodaja, da država s tem, ko si podeljuje pristojnosti za povračilne ukrepe proti tujim sankcijam, drugim sporoča svojo odločenost.

    Velik del kitajskega vala sprejemanja zakonov z ekstrateritorialno veljavnostjo, z določbami o etnični enotnosti vred, je v resnici povezan z dolgoletno obsedenostjo Komunistične stranke z ohranjanjem notranje stabilnosti. Toda vse večji doseg njenih zakonov veliko pove o ambicijah Kitajske pod vodstvom Xi Jinpinga, da zunanje okolje oblikuje po svojih željah – v okolje, v katerem ni več žrtev svetovne zgodovine, temveč njena ustvarjalka.

    Sorodni članki

    Tuji
    Razno
    Globalno

    Grožnje za oznako narejeno v Švici

    Desetletja so se švicarski izvozniki osredotočali na ustvarjanje dodane vrednosti, zdaj pa so zaradi ameriških carin in močnega franka pod vse večjim pritiskom.
    Financial Times 28. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Kitajska v Trumpovem pritisku na Iran vidi napad nase

    Xi Jinpingu je očitno veliko do tega, da bi odpotoval v Washington, toda rdeča črta se že svetlika.
    Zorana Baković 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Iran

    Trump: Ameriška mornarica odstranila vse mine iz Hormuške ožine

    Iran napoveduje začasni ladijski koridor, a opozarja, da bo ožino znova zaprl, če njegove zahteve ne bodo izpolnjene.
    26. 8. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ZD Ljubljana

    Odstopila je direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

    V ZD Ljubljana so pojasnili, da ostaja zaposlena v omenjenem zavodu. Na odstop so se odzvali v stranki Pirati.
    31. 8. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Odvetnik Bobnarjeve: Potrditev, da je bila njena presoja pravilna

    Poslanec Robert Golob se na imuniteto še ni skliceval, je dodal predsednik DZ Zoran Stevanović. Na sklep o uvedbi preiskave bo še možna pritožba.
    31. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Primož Roglič bo še dihal za ovratnik rdeči majici

    Enric Mas v 9. etapi potrdil, da je najmočnejši po Pogačarjevem odstopu, a zasavski orel ni daleč za njim.
    Miha Hočevar 30. 8. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    9. etapa

    Masu etapa, Roglič tretji

    Enric Mas je zmagal na krilih rdeče majice. Roglič se je utrdil na 2. mestu.
    Miroslav Cvjetičanin 30. 8. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    28. 8. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Oddaljeni trgi

    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več

    Več iz teme

    KitajskaZDAZDA in KitajskaXi Jinpingtrgovinska vojnagospodarstvoekstrateritorialna pristojnostKomunistična stranka KitajskemetaManusumetna inteligencaHuaweiMeng WanzhousankcijeEU

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Nad Dončićem so že navdušeni: Spremenil bo moje življenje

    Novi soigralci so po izletu v Slovenijo že v Združenih državah Amerike, Luka Dončić se jim bo pridružil v naslednjih tednih.
    31. 8. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Lindsey Vonn

    Lindsey Vonn vsaj še enkrat pod nož, a še nima dovolj

    Ameriška smučarska zvezdnica se te dni mudi v New Yorku, kjer poteka teniško OP ZDA. Potrdila je, da jo čaka še dolgo okrevanje.
    31. 8. 2026 | 19:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Peking kopira in presega ameriško in evropsko pravno orožje

    Tako kot Amerika tudi Kitajska želi, da bi njeni zakoni veljali povsod. Želi voditi pravne bitke med podjetji.
    The Economist 31. 8. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Slovo

    Umrl je podjetnik in nekdanji župan Kostela Ivan Črnkovič

    »Z njegovim odhodom je občina Kostel izgubila pomembnega graditelja svoje sodobne zgodovine,« so zapisali na svoji spletni strani.
    31. 8. 2026 | 18:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    UKC Ljubljana

    Generalni direktor UKC Ljubljana ponudil odstop

    Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj: O odstopu Marka Juga bo svet odločal na dopisni seji v torek.
    31. 8. 2026 | 18:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Peking kopira in presega ameriško in evropsko pravno orožje

    Tako kot Amerika tudi Kitajska želi, da bi njeni zakoni veljali povsod. Želi voditi pravne bitke med podjetji.
    The Economist 31. 8. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Slovo

    Umrl je podjetnik in nekdanji župan Kostela Ivan Črnkovič

    »Z njegovim odhodom je občina Kostel izgubila pomembnega graditelja svoje sodobne zgodovine,« so zapisali na svoji spletni strani.
    31. 8. 2026 | 18:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    UKC Ljubljana

    Generalni direktor UKC Ljubljana ponudil odstop

    Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj: O odstopu Marka Juga bo svet odločal na dopisni seji v torek.
    31. 8. 2026 | 18:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    (P)ostanite del naše skupnosti

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo