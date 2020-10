​Daljnovzhodni Nato proti »kitajskemu virusu«

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je dolgo razmišljal, ali naj zaradi odhoda Donalda Trumpa v bolnišnico preloži svojo azijsko turnejo. Nato pa se je, takoj ko se je iz Dubrovnika vrnil v Washington, odločil, da bo »pomolil za hitro okrevanje predsednika in prve dame« ter skrajšal turnejo, med katero bi moral obiskati Japonsko, Mongolijo in Južno Korejo. Včeraj je odpotoval na Japonsko, kjer bo ostal samo dva dneva. Ulan Bator in Seul nista več na programu. K njegovi odločitvi, da obišče le Tokio, je pripomoglo dejstvo, da se s Trumpom osebno ni srečal vse od 15. septembra, pa tudi to, da sta bila s soprogo Susan ...