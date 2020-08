Dama, ki je veljala za oporo predsedniku

Deborah Birx je koordinatorka skupine Bele hiše za spopadanje z novim koronavirusom, zdravnica, polkovnica, priznana strokovnjakinja za javno zdravje, mati, babica, žena … – le političarka je ne kličite.Tako so 64-letno Birxovo, ki nastopa ob priljubljenem ameriškem strokovnjaku dr. Anthonyju Fauciju, opisali v publikaciji Society for Science & the Public. V zadnjem času je v političnem primežu. Dama, ki je veljala za oporo Donaldu Trumpu v času, ko je dr. Fauci odkrito oporekal predsednikovi vsevednosti in brez olepšavanja razkrival golo resnico o nevarnosti novega koronavirusa, je pred kratkim naletela na prvi tvit šefa Bele ...