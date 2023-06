Jutri dan D za sedež v Palači narodov ob Vzhodni reki

V nadaljevanju preberite:

Dan pred odločilnim glasovanjem v generalni skupščini je Slovenija ponosna, da kandidira za sedež vzhodnoevropske skupine v Varnostnem svetu OZN, je na sprejemu za diplomate OZN danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon: »Trdno verjamemo, da Slovenija lahko pomembno pripomore h gradnji boljše in miroljubnejše mednarodne skupnosti.«

Šefica slovenske diplomacije je na dobro obiskanem sprejemu kampanjo »s strastjo in prepričanjem« opisala kot pozitivno poudarjanje naše moči in zavezanosti k obravnavanju skupnih izzivov, spoštovanju mednarodnega prava, zagotavljanju odgovornosti, preprečevanju konfliktov, transparentnosti, agendi žensk, zavzemanju za mir in varnost ter za otroke v oboroženih konfliktih.

Naša država se je po njenem prepričanju že izkazala za verodostojno partnerico, kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025 pa hoče pozornost namenjati tudi podnebnim spremembam, mladini, vodni diplomaciji in pomanjkanju hrane: »Okrepili smo odnose s starimi prijatelji in ustvarili nove, s katerimi delimo vrednote, prepoznavamo skupne izzive in smo zavezani iskanju inovativnih rešitev.«