Dan grenke čokolade

Ameriška finančna ministrica ­Janet Yellen in kitajski premier Li Qiang sta se srečala včeraj, na svetovni dan čokolade, a je okus v ustih za nekatere ameriške analitike preveč grenak.

Ali poskuša Kitajska tudi ZDA postaviti v položaj svojega vazala in ali je bil prihod Janet Yellen, da bi se poklonila kitajskim voditeljem, sploh nujen, se sprašuje, denimo, Gordon Chang, ameriški odvetnik, kolumnist in avtor slovite knjige The Coming Collapse of China (Prihajajoči kolaps Kitajske).

Chang je pravzaprav prepričan, da ZDA trenutno veliko bolj potrebuje Kitajska kot obratno, kajti z neuspešnimi poskusi gospodarskega okrevanja, zaradi katerih se zastavljeni cilj petodstotne rasti v letošnjem letu vse bolj oddaljuje, bi prav gotovo azijska sila morala stopiti korak nazaj in ublažiti ton, ne pa prilivati olja na ogenj napetosti z novimi restriktivnimi ukrepi in arogantno selekcijo tega, s katerim ameriškim funkcionarjem se hoče in s katerim noče pogovarjati.