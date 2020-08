Dan, ko se je končala druga svetovna vojna

Ob polnoči med 14. in 15. avgustom 1945 je cesar Hirohito vstopil v bunker pod svojo palačo, nato pa štiri minute in 45 sekund govoril v mikrofon. Tehniki so »dragoceni glas« nemudoma vrezali v dve vinilni plošči, ki so ju shranili v sef. Medtem sta oficirja cesarske vojske, Kendži Hatanaki in Džiro Šiizaki, prodirala v palačo skupaj z delom cesarske garde in rezala telefonske kable.Na svojo stran sta poskusila pridobiti tudi preostali del garde in preprečiti, da bi naslednji dan objavili cesarjev govor. Šlo je namreč za cesarsko poslanico, s katero je Japonska razglasila kapitulacijo. Ni jima uspelo, a ju niso aretirali. ...