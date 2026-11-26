Češki zapori so se zaradi kroničnega pomanjkanja osebja nedavno odločili za nenavaden korak. Da bi pritegnili nove sodelavce, so v zaporih po vsej državi pripravili dneve odprtih vrat.

Zapori običajno niso znani po tem, da bi na široko odpirali svoja vrata. Vendar pa so se češki zaradi pomanjkanja zaposlenih in vse večjih težav pri iskanju kadra odločili, da organizirajo dneve odprtih vrat.

V zaporu Vinarice severozahodno od Prage, kjer imajo 900 zapornikov in 280 zaposlenih, so si obiskovalci lahko ta mesec ogledali zaporniške celice, kapelo in telovadnico. Prav tako so lahko sedli v zaporniški avtobus za prevoz zapornikov in si ogledali urjenje psov, usposobljenih za iskanje ubežnikov ali odkrivanje drog.

Namestnik generalnega direktorja čeških zaporov Zbyšek Trepeš je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da imajo trenutno 920 prostih delovnih mest. Dejal je, da je bil cilj kampanje spodbuditi zanimanje za delo, hkrati pa javnosti pokazati, kaj se v zaporih dejansko dogaja.

Izjavo je podal ob kupu letakov, na katerih je pisalo: »Obstajata dva načina za vstop. Izberite pravega.«

Uradni podatki kažejo, da se zapori na Češkem soočajo s kroničnim pomanjkanjem osebja, hkrati je število zapornikov na prebivalca eno najvišjih v Evropi.

Država s skoraj 11 milijoni prebivalcev je oktobra beležila 174 zapornikov na 100.000 prebivalcev, kar je precej nad evropskim povprečjem 110. Strokovnjaki menijo, da je eden od razlogov za to razmeroma strog kaznovalni sistem na Češkem.