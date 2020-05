Dan po ukiniti policijske ure prvi protest v središču Beograda

V Beogradu se je napeto, a brez nasilja končal prvi politični protest po ukinitvi izrednega stanja. Izredno stanje je skupščina po 52 dneh odpravila včeraj, že na prvi večer brez policijske ure pa so se v Pionirskem parku v središču prestolnice zbrali protestniki.



Kot smo videli v neposrednem prenosu na družbenih omrežjih in kot so poročali novinarji televizije N1 se je v parku med Narodno skupščno in zgradbo predsedstva Republike Srbije zbralo blizu tisoč nezadovoljnih ljudi in opozicijskih politikov, ki so protestirali proti uvedbi diktature v Srbiji, za katero krivijo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.



Protest je bil usmerjen tako rekoč izključno proti Vučiću. Ob močnem hrupu, ki so ga ustvarjali z žvižganjem na piščalke, bobnanjem in udarjanjem na ponve, so skandirali: »Vučić lopov« in »Vučić odidi«.



Protest je bil označen kot nadaljevanje protestov na balkonih, poimenovanih »S hrupom prti diktaturi«, ki so se odvijali zadnjih enajst dni po Srbiji. Tokrat so organizatorji – neformalna organizacija Državljanski odpor - poudarjali, da se je treba proti diktaturi boriti z vsemi sredstvi.



Protestniki so ob osmih zvečer najprej zaploskali zaposlenim v zdravstvu, pet minut kasneje pa pričeli na vse načine povzročati hrup. Večji del enournega protesta so oblegali zgradbo predsedstva Republike Srbije, pritiskali so na ograjo, ki je nameščena tik pred vrati zgradbe. Predsedstvo je - kot običajno - varovalo le nekaj varnostnikov. Čeprav je bilo zelo napeto vzdušje, do spopada ni prišlo. Prav tako ni prišla policija.



Varnostnike je s približevanjem k vratom najbolj izzival opozicijski politik Boško Obradović, vodja stranke Dveri, ki je že dan prej z žvižganjem v skupščini onemogočal njeno delo in so ga varnostniki odpeljali. Tokrat se je hitro umaknil. Ne organizator protesta - neformalna organizacija Državljanski odpor -, ne opozicijski politiki očitno niso hoteli nikakršnega prerivanja z varnostniki, kar pa ne pomeni, da je kaj takega nemogoče v prihodnjih dneh.



Protestniki niso upoštevali predpisane dvometrske medsebojne razdalje, ki je še vedno v veljavi zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom, prav tako v večini niso uporabljali mask. Po eni uri – ob devetih zvečer – so se razšli.



Dogajanje je po družbenih omrežjih v živo prenašala iniciativa Ne davimo Beograd, ki je v poročanju ostro komentirala »režimske novinarje« in pri tem naštela celo vrsto medijev, ki jih je poročevalec iniciative Radomir Lazović imenoval »stebre in podpornike Vučićevega režima«. Omenja se možnost, da se bo iniciativa Ne davimo Beograd preoblikovala v politično stranko in nastopila na bližnjih volitvah.



O udeležbi na volitvah so razpravljali tudi vodje opozicijskih strank, ki so se zbrali na popoldanskem sestanku z namenom, da bi se pogovorili o udeležbi. Izrekli so se različno: nekatere opozicijske stranke bodo na volitve 21. junija šle, druge ne.



Boris Tadić, nekdanji predsednik Srbije, ki ga opozicija menda namerava vzpostaviti kot svojega glavnega predstavnika, je med protesti kot gost televizijske postaje N1 napovedal ostro in perverzno predvolilno bitko, v kateri akterji ne bo izbirali sredstev. Kot se izkazuje v zadnjih dneh, bodo uporabljali v njej tudi lastne otroke, je menil.