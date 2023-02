Dan spomina na fojbe s ščepcem spravljivosti

V nadaljevanju preberite:

Odkar je italijanski parlament leta 2004 v obdobju levosredinske vlade soglasno sprejel zakon o dnevu spomina na fojbe in izgon Italijanov iz Julijske krajine, Istre in Dalmacije, Italija vsakega desetega februarja praznuje dan spomina na izgnance in na žrtve fojb. Državni praznik praznujejo po vsej državi, glavna slovesnost je v predsedniški palači na rimskem Kvirinalu. Za najširšo publiko poskrbi državna televizija, ki za dobro uro celo prekine celodnevno poročanje o popevkarskem festivalu v Sanremu.

Tudi za prvi popevkarski festival na svetu se je tokrat pojavil predlog, naj se v Sanremu poklonijo spominu na žrtve slovanskega divjanja ob koncu druge svetovne vojne, na Italijane, zmetane v kraške jame, ker so bili Italijani, pa na to, da je Italija takrat izgubila štiri petine svojega ozemlja v Julijski krajini, se pravi na Primorskem. Naj posvetijo del popevkarskega večera tej tematiki, je prvi predlagal minister za kulturo Gennaro Sangiuliano, ki je razložil, da je kot novinar to tematiko spremljal tri desetletja, potem pa se je z enako zahtevo oglasil še voditelj vladne stranke Liga Matteo Salvini.