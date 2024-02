Dan spomina se nadaljuje v leto prezira

V nadaljevanju preberite:

Italijanski predsednik Giuseppe Saragat je leta 1969 tedanjemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu - Titu podelil najvišje odlikovanje, kar jih tujcem podeljuje republika Italija. Čez nekaj let so podpisali osimske sporazume o meji, Tito je obiskal Rim in Saragata, pa tudi papeža Pavla VI. in Giannija Agnellija, ki je postavil Fiatovo tovarno v Kragujevcu. Evropa je po praški pomladi iskala skupno obrambo pred Sovjetsko zvezo, Rim si je v Titu zagotovil zaveznika in obrambni okop na vzhodni strani.