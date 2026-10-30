Dan žalovanja po helikopterski nesreči v BiH

V okrožju Brčko v BiH so danes razglasili dan žalovanja zaradi smrti štirih italijanskih pripadnikov misije Eufor v včerajšnjem strmoglavljenju vojaškega helikopterja. V nesreči je bilo poškodovanih še 11 ljudi, ki so po navedbah Euforja v stabilnem stanju.

V strmoglavljenju italijanskega vojaškega helikopterja CH-47 Chinook na območju Brčkega na severovzhodu Bosne in Hercegovine sta včeraj umrla dva pripadnika italijanskih oboroženih sil in dva pripadnika vojaškega korpusa italijanskega Rdečega križa.

Dva poškodovana so prepeljali na zdravljenje v Tuzlo, preostalih devet zdravijo v Brčkem. Vsi so v stabilnem stanju, je v četrtek sporočila misija Eufor. Ob tem je javnost pozvala, naj se vzdrži ugibanj o okoliščinah nesreče in širjenja nepreverjenih informacij.

Dva poškodovana so prepeljali na zdravljenje v Tuzlo, preostalih devet zdravijo v Brčkem. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Župan Brčkega Siniša Milić je danes ob razglasitvi dneva žalovanja po poročanju javne radiotelevizije BHRT poudaril, da gre za pripadnike mirovnih sil, ki so sodelovali pri ohranjanju miru in stabilnosti v BiH. Posebej se je zahvalil pilotom, ki so po njegovih besedah poskušali helikopter obdržati v zraku in preprečiti njegov padec na naseljeno območje.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob nesreči izrazila globoko žalost in izrekla sožalje družinam umrlih. »V mislih sem z žrtvami, njihovimi družinami in vsemi, ki sodelujejo v misiji za mir in stabilnost v regiji ter preživljajo ure negotovosti,« je včeraj zapisala na omrežju x.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je izrekel sožalje družinam umrlih in italijanskim oboroženim silam, italijanski obrambni minister Guido Crosetto pa je napovedal, da bo danes obiskal poškodovane. Tudi slovensko zunanje ministrstvo je v četrtek na omrežju x izreklo sožalje družinam žrtev in izrazilo solidarnost z vsemi, ki jih je tragedija prizadela.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je na omrežju x prav tako izrazila solidarnost z Italijo in sporočila, da ostajajo v tesnih stikih s poveljstvom Euforja in predstavniki EU na terenu.

Misija EU Eufor je bila ustanovljena leta 2004 za zagotavljanje varnega in stabilnega okolja v BiH ter podporo izvajanju daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995, s katerim se je končala vojna v državi. V njenem okviru sodeluje več držav, tudi Slovenija, ki v misijo prispeva 21 vojakov, piše na spletni strani Slovenske vojske.