Današnji električni revoluciji manjka ključna sestavina

Energetski sistemi po vsem svetu doživljajo korenite in hitre spremembe, zaradi katerih bodo čez desetletje videti povsem drugače. Glavno gonilo je vse večja elektrifikacija svetovnega gospodarstva. Čedalje več ljudi uporablja električna vozila, toplotne črpalke in pametne (digitalno povezane) naprave; priča smo tudi eksplozivni rasti gradnje podatkovnih centrov, ki potrebujejo veliko električne energije, med njimi številni poganjajo umetno inteligenco. Zaradi teh trendov bo po napovedih Mednarodne agencije za energijo povpraševanje po električni energiji do leta 2035 naraščalo šestkrat hitreje kot celotno povpraševanje po energiji.