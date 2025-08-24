Danci so ji odvzeli novorojenčka, ker ni opravila testa kompetentnosti

Danske oblasti so Grenlandski materi odvzele ravnokar rojenega otroka, potem ko ni prestala testa »starševske kompetence«. Nova zakonodaja uporabo spornih psihometričnih ocen za ljudi grenlandskega porekla po novem sicer prepoveduje.

Ivana Nikoline Brønlund, rojena v Nuuku grenlandskima staršema, je nekdanja igralka grenlandske rokometne reprezentance. 11. avgusta letos je rodila hčer Aviajo-Luuna v bolnišnici v Hvidovru pri Köbenhavnu, kjer živi s svojo družino, le uro kasneje je lokalna občina novorojenko dala v rejništvo. Osemnajstletna Brønlundova pravi, da je svojo hčer od takrat videla le enkrat, in sicer za eno uro – pri tem pa je ni smela ne potolažiti ne previti, navaja Guardian.

Testi »starševske kompetence«, znani kot FKU (forældrekompetenceundersøgelse), so bili za osebe grenlandskega porekla prepovedani že letos, po letih kritik aktivistov in organizacij za človekove pravice. Ti so uspešno dokazali, da so testi rasistični in kulturno neprimerni za ljudi z inuitskim ozadjem. Zakon je začel veljati maja, zato se aktivisti sprašujejo, zakaj je Brønlundova test še vedno morala opraviti.

Danska ministrica za socialne zadeve Sophie Hæstorp Andersen je izrazila zaskrbljenost in od občine Høje-Taastrup zahtevala pojasnila glede primera. »Standardiziranih testov se v primerih, ki vključujejo družine grenlandskega porekla, ne sme uporabljati. Zakon je jasen,« je dejala.

Primer Brønlundove je sprožil proteste na Grenlandiji, novi pa so načrtovani v Nuuku, Köbenhavnu, Reykjavíku in Belfastu.

Občina ji je dejala, da ni »dovolj grenlandska«, da bi zanjo veljala nova prepoved testov – čeprav se je rodila na Grenlandiji grenlandskima staršema.

Lokalne oblasti so testiranje začele aprila – torej po januarski napovedi prepovedi – in ga zaključile junija, ko je zakon že veljal. Brønlundova je bila tri tedne pred porodom obveščena, da ji bodo otroka odvzeli.

Brønlundova je za Guardian povedala: »Nisem želela roditi, ker sem vedela, kaj bo sledilo. Ko je bila še v mojem trebuhu, sem jo imela ob sebi – to je bilo najbližje, kar sem bila lahko z njo. To je bil zelo težek in grozen čas.«

Ko jo je kasneje lahko videla za eno uro, je dejala: »Srce se mi je zlomilo, ko je nadzornica ustavila uro. Bila sem tako žalostna, jokala sem zunaj, jokala v avtu. Moje srce je zlomljeno, ne vem, kaj naj brez nje.«

Brønlundova lahko svojo hčer vidi pod nadzorom le vsakih štirinajst dni po dve uri. Njena pritožba bo obravnavana 16. septembra.