    Svet

    Danes dan žalovanja za žrtve tragične nesreče lizbonske vzpenjače

    V nesreči je umrlo 16 ljudi, več državljanov desetih narodnosti je ranjenih; potekajo forenzične preiskave in načrtujejo neodvisno preiskavo odgovornosti.
    Portugalska žaluje. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Portugalska žaluje. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    P. M.
    4. 9. 2025 | 15:17
    4. 9. 2025 | 15:25
    5:57
    »Danes je še en dan žalovanja za Lizbono, za Lizbončane,« je dejal Carlos Moedas, župan Lizbone, po udeležbi na seji Sveta ministrov in se zahvalil vladi za vso podporo, poroča Diário de Notícias. Portugalska škofovska konferenca (Conferência Episcopal Portuguesa – CEP) pa bo ob 19. uri darovala mašo za žrtve nesreče, ki jo bo vodil lizbonski patriarh Rui Valério v cerkvi São Domingos na Rossiu v Lizboni.

    »Glede na to, da gre za nesrečo brez primere, potrebujemo pomoč vseh. Moja največja skrb so žrtve. Prednostna naloga je spremljanje družin. Podjetje, ki je odgovorno za vzpenjačo, bo družinam nudilo vso potrebno pomoč. Zbiramo vse informacije, da bi ugotovili odgovornosti. Mesto potrebuje odgovore. Sam sem najbolj zainteresiran za to, da se vse – prav vse – razišče,« je izjavil župan Moedas. Zato je predsednika podjetja Carris pozval, naj poleg notranje preiskave sproži tudi neodvisno zunanjo preiskavo, ki naj v najkrajšem možnem času ugotovi vse odgovornosti.

    Moedas je napovedal, da bo sklical izredno sejo mestnega sveta, na kateri bo nesreča vzpenjače Gloria edina točka dnevnega reda.

    Na kraju nesreče poteka forenzična preiskava

    Luís Neves, nacionalni direktor portugalske sodne policije (Polícia Judiciária – PJ), je bil davi prisoten na kraju nesreče vzpenjače Gloria v Lizboni, v kateri je umrlo 16 ljudi. Kraj nesreče je trenutno predmet forenzične preiskave, katere namen je ugotoviti okoliščine, ki so privedle do iztirjenja znamenite lizbonske vzpenjače.

    Med poškodovanimi so državljani desetih različnih narodnosti

    Dan po nesreči Glorie. FOTO: Pedro Rocha/Reuters
    Dan po nesreči Glorie. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

    Direktorica mestne službe Civilne zaščite v Lizboni Margarida Castro Martins je razkrila, da je glede narodnosti žrtev, prepeljanih v bolnišnice, do zdaj ugotovljeno, da so »štirje portugalski državljani, dva Nemca, dva Španca, en Korejec, en Kapverdec, en Kanadčan, en Italijan, ena Francozinja, en Švicar in en Maročan«. Za štiri poškodovane še ugotavljajo narodnost.

    Med smrtnimi žrtvami so bili sami odrasli, tudi tujci, vendar še ni informacij o starosti ali narodnosti. Po zadnjih podatkih je bilo v nesreči 21 poškodovanih in 16 smrtnih žrtev. Lokalni mediji so poročali, da je v nesreči umrl tudi nemški državljan, njegova žena je v kritičnem stanju v bolnišnici, njun triletni sin pa je bil lažje poškodovan.

    Trije poškodovani še vedno hospitalizirani v bolnišnici Santa Maria

    Od osmih ranjenih, ki so jih po nesreči prepeljali v bolnišnico Santa Maria, so jih pet že odpustili, trije pa ostajajo hospitalizirani. Med temi je eden v resnem stanju, eden politravmatiziran, en otrok z lažjimi poškodbami pa ostaja v bolnišnici iz previdnosti, je izvedel Diário de Notícias.

    Bolnišnica São José: od petih huje ranjenih je eden umrl

    Po podatkih Diária je med petimi huje poškodovanimi, ki so jih včeraj sprejeli na Urgenco bolnišnice São José, eden umrl, trije so v stabilnem stanju, eden pa je na intenzivni negi. Štirje lažje poškodovani, med njimi nosečnica in otrok, so že odpuščeni iz bolnišnice.

    Globoko prizadeti v organizaciji Santa Casa

    Santa Casa da Misericórdia de Lisboa je v današnjem sporočilu za javnost zapisala, da je »z globoko prizadetostjo« sprejela novico o tragični nesreči na vzpenjači Gloria. Santa Casa je najstarejša in ena najpomembnejših dobrodelnih ustanov na Portugalskem, ustanovljena leta 1498. Gre za javni zavod z dolgo tradicijo humanitarnega, socialnega, zdravstvenega, izobraževalnega in kulturnega delovanja.

    Gre za »tragedijo, ki je neposredno prizadela našo institucijo«, piše v njihovi izjavi, čeprav ne navajajo števila zaposlenih med žrtvami. Po podatkih, ki jih je Diário izvedel iz policijskih virov, je med smrtnimi žrtvami tudi sodelavec Santa Case.

    »Santa Casa pozorno spremlja celotno situacijo in čaka na uradne informacije pristojnih organov,« piše v izjavi. Ob tem izražajo sožalje svojcem in prijateljem žrtev ter »želijo hitro okrevanje vsem ranjenim«.

    Ranjeni Brazilec že zapustil bolnišnico

    Brazilski konzulat v Lizboni je za DN Brasil potrdil, da je bil v nesreči vzpenjače Glória ranjen tudi brazilski državljan. Poškodovani je bil prepeljan v bolnišnico Amadora-Sintra, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe, nato pa je že bil odpuščen.

    »Preživela« vzpenjača Lavra je danes zaprta za potnike. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    »Preživela« vzpenjača Lavra je danes zaprta za potnike. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

    Po podatkih brazilskih oblasti na Portugalskem ni znano, kako mu je ime, prav tako ni jasno, ali je bil rezident Portugalske ali turist.

    Med ranjenimi v bolnišnici São Francisco Xavier sta po poročanju Diaría dve Portugalki in ena Južna Korejka. Vse tri so odrasle ženske, ena v dvajsetih, dve v štiridesetih letih.

    Eno od ranjenih so sprejeli v kritičnem stanju in so jo že včeraj operirali. Dve sta večkratno poškodovani. Trenutno so vse tri še vedno hospitalizirane.

