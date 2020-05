7.35 Guterres: Pandemija sprožila cunami sovraštva in ksenofobije​

7.28 Danes drugo nakazilo mesečnega temeljnega dohodka samozaposlenim

7.20 Vladno poročilo o zaščitni opremi se seli na parlamentarne klopi

Generalni sekretar Združenih narodovje danes pozval h globalnemu boju proti »cunamiju sovraštva, ksenofobije, iskanja grešnih kozlov in širjenja panike,« ki ga je sprožila pandemija covida-19. »Zdaj moramo ukrepati, da okrepimo odpornost naših družb na virus sovraštva,« je poudaril. »Na spletu in na ulicah se je povečalo sovraštvo do tujcev, razširile so se antisemitske teorije, pojavili so se napadi na muslimane, povezani s covidom-19,« je poudaril Guterres v videonagovoru. Guterres je pozval politične voditelje, naj pokažejo solidarnost z vsemi člani družbe, civilno družbo pa, naj se bolje poveže z ranljivimi skupinami. STAFurs bo danes že drugič od uveljavitve ukrepov za pomoč zaradi epidemije novega koronavirusa izplačal mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem. Prejeli ga bodo tisti, ki so ustrezno izjavo vložili najpozneje do 30. aprila Za mesec marec bodo prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in maj pa po 700 evrov. Denar izplačuje Furs na podlagi posebne izjave, ki jo je treba prek informacijskega sistema eDavki vložiti najpozneje do konca maja.Naslednje izplačilo bo sledilo 10. junija.Z vladnim poročilom o nabavah zaščitne opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, se bo danes seznanil parlamentarni odbor za gospodarstvo. Vladno poročilo je kritično do prejšnje vladein pohvalno do aktualne vlade Janeza. V opoziciji so zato do njega ostri.