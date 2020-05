Danes izsledki raziskave o razširjenosti koronavirusa v Sloveniji 

8.45 Še do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo izjavo preko eDavkov po novem vložiti do 9.5.2020 (in NE do 30.4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.Če želijo zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev izjave nespremenjen, to je do 31.5.2020, sporočajo iz Furs.Najhuje je prizadeta Evropa z okoli 145.000 smrtnimi žrtvami covida-19, sledijo pa ZDA z 68.700 smrtmi. Skupaj predstavljata 85 odstotkov vseh žrtev koronavirusa. Število smrti in okužb v najhuje prizadetih državah, kot sta Italija in Španija, že upada. Globalno število okužb s koronavirusom, ki se je začel širiti iz Kitajske, sicer še vedno narašča, trenutno najbolj v Rusiji, kjer zdaj naštejejo okoli 10.000 na novo okuženih na dan.Ministri bodo govorili o demografskih izzivih ob pandemiji novega koronavirusa in o nacionalnih ukrepih za ublažitev negativnih posledic krize na trgu dela in gospodarstva (sodeloval bo minister) ter o uporabi aplikacij za sledenje stikom okuženih in elektronskih komunikacijskih podatkov v razmerah epidemije covida-19.Na zahtevo opozicijskih poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice in SAB bo komisija razpravljala o gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa.Vlada pa bo predvidoma zaključila obravnavo poročil ministrstev o zagotavljanju zaščitne opreme. Predvidoma danes bo obravnavala tudi izsledke nacionalne raziskave o razširjenosti koronavirusa v Sloveniji. Ni pa še jasno, ali bodo to poročilo tudi predstavili javnosti.V okviru rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa so v ponedeljek po več tednih znova dovoljene nekatere dejavnosti, med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, odprle so se določene trgovine in frizerski saloni. Za udeležbo vernikov pri mašah in drugih bogoslužjih so vrata znova odprle cerkve, molitve so tudi v ljubljanski džamiji in drugih muslimanskih verskih objektih. Parkiranje v mestnih občinah je znova plačljivo.