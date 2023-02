Danes je evropski dan D za normalizacijo odnosov

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić in premier Kosova Albin Kurti bosta danes v Bruslju evropskim partnerjem in Washingtonu sporočila, ali sprejemata francosko-nemški predlog ureditve odnosov, ki vključuje vzajemno priznanje. Veliko manevrskega prostora nima ne ena in ne druga stran, ponudba je spisana v slogu »vzemi ali pusti«, obema pa v vsakem primeru preti visoka cena, če ultimat sprejmeta ali če ga zavrneta.