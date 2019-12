Danes je mirno, že jutri lahko zaropota

Samostan Dečani FOTO: Novica Mihajlović

V samostanu s strahom poslušajo evropsko retoriko

V samostanu Dečani se je Šarec z delegacijo prepričal, zakaj je dobro, da naši vojaki vztrajajo na Kosovu. FOTO: Novica Mihajlović

Lahko glas s Kosova obrne domače javno mnenje?

Priština, Peć – Slovenska vojska bo imela januarja 20. obletnico delovanja v mednarodni misiji na Kosovu. Predsednik vladeje ob tej priložnosti in tik pred božičnimi prazniki prvič obiskal slovenske enote na Kosovu. Večina izmed 250 vojakov je nastanjenih v italijanski v vojaški bazi v Peći, kjer poleg pripadnikov italijanske vojske bivajo vojaki iz še šestih držav. V samostanu Dečani se je Šarec z delegacijo prepričal, zakaj je dobro, da naši vojaki vztrajajo na Kosovu.Premier Marjan Šarec je poudaril, da je med obiskom slovenskih vojakov v Bosni in Hercegovini in na Kosovu slišal same pohvale od poveljnikov mednarodnih misij na račun slovenskega kontingenta. »Dobro bi bilo, da bi to tudi v Sloveniji slišali, v Sloveniji vemo, kakšno je razpoloženje in večkrat sami sebe dol tlačimo. Naši vojaki in vojakinje opravljajo odlično delo pri zagotavljanju stabilnosti in miru v regiji,« je dejal Šarec.»Dokler je Kfor tukaj, bodo razmere tu in v regiji mirne in stabilne. Če bi se poslabšale, bomo imeli vsi težave, zato je naš interes, da je ta regija mirna in Kfor igra pri tem ključno vlogo,« je dejal Šarec ob obisku slovenskih vojakov, ki varujejo samostan srbske pravoslavne cerkve v Dečanih.Samostana, ki od leta 2004 sodi pod Unescovo zaščito, so nazadnje leta 2016 napadli islamski ekstremisti, domnevno kosovski pripadniki samooklicane islamske države. Slovenska enota je prva posredovalka v primeru morebitnih incidentov in ima zato toliko večjo odgovornost. Šarec verjame, da so takšne naloge naše vojske, ki v primeru Dečanov brani manjšino pred morebitnimi napadi ekstremnega dela večinskega prebivalstva, pomembne in niso same sebi namen.Kot je poudaril Sava, predstojnik samostana Dečani, je zanje zelo pomembno, da pripadniki Kforja ostanejo. Zlasti slovenski in italijanski pripadniki so se ob incidentih izkazali s svojo prizadevnostjo in požrtvovalnostjo pri obrambi tega objekta. »Zelo nas skrbijo poskusi delitve ozemelj ali ideje o etnično čistih območij. Skrbi nas, kako ravnajo in kaj rečejo v Evropi. Skrbijo nas izjave, da je to etnično čisto albansko ozemlje, želimo si bolj previdnih in modrih ravnanj politikov, ki bi privedla do politične rešitve sporov,« je med pogovorom s Šarcem dejal predstojnik samostana. Ob tem je spomnil, da tudi verske ustanove niso vedno odigrale vloge, ki bi prispevala k miru. »Na žalost so tako v cerkvah kot v mošejah ljudje, ki sprejemajo politizacijo verskih skupnosti,« je dejal.Šarec upa, da se bo zavest domačega javnega mnenja obrnila v smer večjega razumevanja za mednarodno delovanje vojske in da bo mogoče takšne misije v prihodnje ohraniti in še okrepiti. V nagovoru slovenskim vojakom je ostro obračunal z delom slovenske javnosti in politike, ki nasprotuje obstoju slovenske vojske in njenemu članstvu v Nato zvezi. »Takšni si ne predstavljajo, da tudi nevtralnost veliko stane. Vprašajte Avstrijce ali Švicarje, vsi mislijo, da je tam oaza miru in da tam ni vojske, pa ni res. Tam ima vsak vojaški obveznik celo doma orožje in tudi nevtralnost Avstrije veliko stane. Res je tudi, da taki, ki so najbolj proti vojski ali proti policiji, ko pride do krize, prvi pritečejo in zahtevajo varnost, predvsem zase,« je bil oster Šarec.