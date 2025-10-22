Danes novo ostro opozorilo Bruslja

V nadaljevanju preberite:

Tik pred obletnico tragedije v Novem Sadu bo evropski parlament glasoval o resoluciji o Srbiji, ki je zelo kritična do stanja pravne države, varovanja človekovih pravic in korupcije v tej balkanski kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Kritiki oblasti v Srbiji so ocenili, da je Bruselj končno slišal in dojel, za kaj se že eno leto borijo protestniki na srbskih ulicah, zagovorniki predsednika Aleksandra Vučića pa pomembnost resolucije relativizirajo.