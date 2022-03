Janša v Kijevu: Prinašamo sporočilo polne podpore za vaše članstvo v EU

5.55 Evropski predsedniki vlad v Kijev prenseli sporočilo podpore EU

Poljski premier Mateusz Morawiecki, podpredsednik poljske vlade Jarosław Kaczyński in slovenski predsednik vlade Janez Janša so se včeraj v Kijevu srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierom Denisom Šmihalom.

Predsednik vlad držav članic EU so ukrajinskim kolegom sporočili, da v Kijev prenašajo sporočilo o enotni evropski podpori. »Prav tako vam prinašamo sporočilo polne podpore za vašo evropsko pot in članstvo v EU,« je povedal Janša. Slovenski predsednik vlade je dodal, da so Ukrajinci trenutno največji borci za evropske vrednote.

Slovenski predsednik vlade je ukrajinskemu političnemu vrhu še povedal, da ga je na poti v ukrajinsko prestolnico bil v stiku z generalnim sekretarjem OECD. Kot pišejo v kabinetu predsednika vlade, je generalni sekretar navedel, da OECD pripravlja velik paket, kako pomagati Ukrajincem, da se bo država po vojni ponovno zgradila in obnovila.

5.35 Obrambni ministri Nata o Ukrajini in zavezniški drži

Obrambni ministri Nata bodo na današnjem izrednem zasedanju v Bruslju govorili o ruski invaziji na Ukrajino, ki so ji mnoge članice zavezništva po agresiji priskočile na pomoč z orožjem in opremo. Izredni vrh Nata je v Bruslju predviden naslednji teden, 24. marca. Tega se bo udeležil tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Ukrajinska in ruska stran bosta medtem že tretji dan nadaljevali pogovore, ki potekajo v obliki videokonference. Ukrajinsko-ruski pogovori so sicer zelo težavni in polni protislovij, a svetovalec ukrajinskega predsednika Igor Žovkva je v torek zvečer dejal, da so postali bolj konstruktivni. Izrazil je previden optimizem a dodal, da lahko preboj dosežeta le predsednika obeh držav. Ministri Nata bodo na dopoldanskem srečanju v Bruslju govorili o odzivih na rusko invazijo na Ukrajino. V luči spreminjajočih se varnostnih razmer v Evropi bodo govorili tudi o prilaganju zavezniške odvračalne in obrambne drže na nove okoliščine.

Srečanje bo potekalo v razširjenem formatu s Finsko in Švedsko, ki nista članici Nata, vendar z zavezništvom tesno sodelujeta, ter Evropsko unijo, Gruzijo in Ukrajino. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov bo na srečanju sodeloval prek video povezave.

Minister za obrambo Matej Tonin FOTO: Leon Vidic/Delo

V drugem delu zasedanja bodo ministri 30 držav članic zavezništva razpravljali o konkretnih ukrepih za dolgoročno krepitev varnosti na vseh operativnih področjih Nata. Na kopnem bi to lahko med drugim vključevalo bistveno več sil na vzhodnem krilu zavezništva.

Ministri bodo govorili o prilaganju odvračalne in obrambne drže, pri čemer bo poudarek na srednje- in dolgoročni drži ter odzivanju na spremenjene razmere, tudi v luči vse bolj agresivne drže Rusije.

Ministri naj bi na zasedanju, ki se ga bo udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, vojaške oblasti članic zadolžili za pripravo konkretnih predlogov glede dolgoročne zavezniške drže do junijskega vrha zavezništva v Madridu.