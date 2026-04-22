Danes ugaša srce jeklarstva v regiji, ogroženih je okoli 11.000 zaposlenih

Družba Nova željezara Zenica, največji in najpomembnejši metalurški obrat v Bosni in Hercegovini, bo z današnjim dnem začela ustavljati proizvodnjo jekla. Nekonkurenčnost na mednarodnem trgu in neupoštevanje pozivov k zaščiti domače industrije sta zadnja žeblja v krsti jeklarske tradicije v največjem jeklarskem obratu na območju nekdanje Jugoslavije, ogroženih je skupno okoli 11.000 zaposlenih v več kot 500 povezanih podjetjih.

»Težave imamo s Kitajsko, Italijo in Turčijo, ki svoje železo prodajajo za nekaj sto konvertibilnih mark (100 KM je 51,20 evra) ceneje, kot stane pri nas. Cenejši so zato, ker imajo ti proizvajalci subvencije svojih držav, cenejšo elektriko in plin. Niti tu BiH ni naredila, kar bi morala, da bi zaščitila svoje proizvajalce,« je na enem od številnih protestnih shodov železarjev iz Zenice povedal predsednik njihovega sindikata Rašid Fetić.